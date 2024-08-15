Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Soţia l-a ajutat să şantajeze fosta logodnică

Un caz de şantaj cam rar întâlnit urmează a fi judecat la Hârlău. Inculpat este tânărul Flavius L., victima fiind fosta lui logodnică, Ionela C. Cei doi au rupt relaţia în vara trecută, ea a plecat în străinătate, el a rămas acasă şi s-a căsătorit. Dar fericirea n-a fost de durată, lipsa banilor afectând din plin viaţa cuplului.

Într-o seară, la finele anului trecut, Flavius i-a povestit soţiei despre Ionela, i-a zis că aceasta se află la muncă în străinătate, câştigă bine şi nu ştie cum să facă pentru a scoate ceva bani de la ea. Nevasta l-a întrebat dacă n-are cumva ceva poze cu fosta logodnică, dacă printre ele nu s-ar afla şi ceva compromiţător.

Atunci, soţilor le-a venit ideea şantajului. Flavius avea nişte imagini cu Ionela complet dezbrăcată, precum şi o înregistrare video, a contactat-o pe messenger şi whatsapp, cerându-i 1.150 euro pentru a nu le populariza în online.

Fata i-a trimis o primă tranşă de 550 euro, dar i-a făcut şi plângere penală. Astfel, după al doilea virament, 600 euro, au intervenit procurorii, s-au strâns rapid probele necesare, rechizitoriul ajungând în instanţă pe 27 iunie. Acum, după ce dosarul a trecut de camera preliminară, urmează a se stabili un prim termen al procesului. Claudiu CONSTANTIN

 

