Spargem munții!

* se pregătesc licitațiile celor patru loturi montane ale Autostrăzii Unirii, secțiunea Sărățeni - Pipirig, cu o lungime totală de 116 km, prin județele Mureș, Harghita și Neamț * sunt prevăzute 38 de tuneluri și 183 de poduri, pasaje și viaducte * termenele de realizare sunt cuprinse între 34 și de 54 luni * ieri, Executivul a anunțat că pune la dispoziția constructorilor de autostrăzi 5,2 miliarde de lei, bani destinați, în cea mai mare parte pentru tronsoanele de autostradă Buzău - Focşani, Ploieşti - Buzău, Focşani - Bacău, Buzău – Paşcani, din A7

Autostrada Unirii A8 a intrat în febra licitațiilor, după lungi perioade de așteptare. Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere a anunțat că a aprobat, marți, lansarea licitațiilor pentru proiectarea și execuția celor patru loturi montane ale Autostrăzii Unirii, secțiunea Sărățeni - Pipirig, cu o lungime totală de 116 km.

Cele patru loturi sunt: Lotul 1 C Sărățeni - Joseni (32,4 km), Lotul 1 D Joseni - Ditrău (14,4 km), Lotul 2 A Dirău - Grințieș (37,9 km), Lotul 2 B Grințieș - Pipirig (31,5 km). Pe traseul celor patru loturi din județele Mureș, Harghita și Neamț sunt prevăzute 38 de tuneluri și 183 de poduri, pasaje și viaducte. Termenele de realizare sunt de 54 luni (14 luni proiectare și 40 luni execuție) pentru loturile 1 C, 2 A și 2 B, iar pentru Lotul 1 D de 34 de luni (10 luni proiectare și 24 execuție). Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport (2021-2027).

De menționat că, în acest moment, secţiunile de la capetele A8 deja sunt în proiect finanţate prin PNRR.

Conform specialiștilor, secţiunea montană a Autostrăzii Unirii A8 va fi cel mai scump și mai complex drum realizat vreodată în România şi chiar Europa, „având în vedere faptul că nu va traversa un singur lanţ muntos, ci trei şiruri paralele – aceasta fiind configuraţia Carpaţilor Orientali, cu trei fâşii paralele de munţi vulcanici – în vest, roci dure, şisturi cristaline în centru şi roci sedimentare în est şi sud”.

Autostrada Unirii A8 – care va avea, în total, 320 km, se va întinde de la granița de Est – Ungheni, trecând prin Iași, către Târgu-Mureş, unde se va conecta cu A3 şi Autostrada Transilvaniei, spre granița de vest.

Curg banii pentru autostrăzi!

Ședința de miercuri a Executivului a semănat mai mult cu o reuniune de campanie electorală. Iar asta pentru că Guvernul a deschis larg baierele pungii, de unde se pot înfrupta administrațiile locale, dar a plusat și la capitolul autostrăzi, unul extrem de sensibil în această perioadă, în perspective alegerilor generale și prezidențiale.

Astfel, Guvernul a anunțat că va finanța cu aproape 2 miliarde de lei proiectele incluse în Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) şi Programul „Anghel Saligny”, distribuind alte câteva sute de milioane pentru plata lucrărilor deja efectuate. Totodată, vor fi puse la dispoziția constructorilor de autostrăzi 5,2 miliarde de lei pentru lucrări la autostrada Moldovei, autostrada Transilvaniei şi centura Bucureşti. „Continuăm să finanţăm investiţiile în comunităţile locale şi alocăm aproape 2 miliarde pentru proiectele din PNDL şi Programul Anghel Saligny. Aprobăm 540 de milioane ca să achităm lucrările la proiectele finanţate prin PNRR. Şi Programul Naţional de Construcţii primeşte 300 de milioane de lei, pentru plata lucrărilor deja efectuate... Aprobăm astăzi şi peste 5,2 miliarde de lei ca să continuăm ritmul investiţiilor în şantierele autostrada Moldovei, autostrada Transilvaniei şi centura Bucureşti”, a transmis prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Fondurile suplimentare pentru infrastructura de transport - 2 miliarde de lei credite bugetare şi 3,2 miliarde lei credite de angajament – sunt destinate pentru tronsoanele de autostrăzi Buzău - Focşani, Ploieşti - Buzău, Focşani - Bacău, Buzău - Paşcani, Autostrada Transilvania, secţiunea Nădăşelu-Poarta Sălajului.

Guvernanții speră, astfel, să poată puncta decisive în confruntarea electorală, peconizând că până la finele anului în curs se va putea circula pe un prim tronson din autostrada Moldovei A7. Radu MARIN