Startul noului an școlar, motiv de îngrijorare pentru părinți și psihologi

Au mai rămas doar câteva zile până la startul noului an școlar, iar elevii și părinții așteaptă cu mari emoții acest moment. Printre cei îngrijorați se numără și psihologii, care vorbesc despre un fenomen tot mai prezent în rândul copiilor. Bullying-ul, devenit deja celebru, este resimțit și în școlile din Iași, susțin specialiștii.

Acest lucru poate reprezenta un factor care declanșează o mulțime de probleme pentru cei mici, neexperimentați și poate conduce până la anxietate și chiar depresie. În aceste condiții, psihologii ieșeni trag un semnal de alarmă înainte de startul noului an școlar și vin cu o serie de sfaturi utile pentru părinți. „Bullyingul este un fenomen în răspândire, poate mai mult ca niciodată. Există foarte mulţi elevi care se confruntă cu această problemă dar nu apelează la ajutor. Nici la ajutorul părinţilor, nici la ajutorul profesorilor, nu mai vorbim despre ajutor de specialitate. Acest fenomen are capacitatea de stârni într-un elev sentimentul de teamă, sentimentul de a nu fi judecat dacă îşi recunoaşte problema”, a declarat Andreea Coman, psiholog clinician.

Lipsa psihologilor din școli, o reală problemă

Conform specialiștilor, în toate școlile din Iași ar trebui să existe psihologi care să fie atenți la elevi și la problemele pe care aceștia le întâmpină. Totodată, părinții trebuie să joace un rol foarte important în rezolvarea acestei probleme și să solicite ajutor dacă este cazul. „Cel puţin în şcolile din Iaşi nu se iau măsuri corespunzătoare. Avem foarte mulţi pacienţi, în ultimii ani, elevi, care se confruntă cu hărţuirea fizică şi hărţuirea verbală. Dar, important ar fi să conştientizăm că nu doar victima are nevoie de ajutor. Poate, la fel de mult, aşa zisul agresor are nevoie de ajutor de specialitate. Un copil trebuie să înţeleagă efectele hărţuirii, trebuie să ştie cât rău poate cauza. Doar aşa poate ajunge la concluzia că e mai bine să întindă o mână de ajutor decât să batjocorească un alt elev. De cele mai multe ori, părinţii sunt cei care apelează la ajutorul nostru, observând că ceva nu este în regulă cu elevul”, mai spune psihologul ieșean. Cristian ANDREI

