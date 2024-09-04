Startul noului an școlar, motiv de îngrijorare pentru părinți și psihologi

Au mai rămas doar câteva zile până la startul noului an școlar, iar elevii și părinții așteaptă cu mari emoții acest moment. Printre cei îngrijorați se numără și psihologii, care vorbesc despre un fenomen tot mai prezent în rândul copiilor. Bullying-ul, devenit deja celebru, este resimțit și în școlile din Iași, susțin specialiștii.

Acest lucru poate reprezenta un factor care declanșează o mulțime de probleme pentru cei mici, neexperimentați și poate conduce până la anxietate și chiar depresie. În aceste condiții, psihologii ieșeni trag un semnal de alarmă înainte de startul noului an școlar și vin cu o serie de sfaturi utile pentru părinți. „Bullyingul este un fenomen în răspândire, poate mai mult ca niciodată. Există foarte mulţi elevi care se confruntă cu această problemă dar nu apelează la ajutor. Nici la ajutorul părinţilor, nici la ajutorul profesorilor, nu mai vorbim despre ajutor de specialitate. Acest fenomen are capacitatea de stârni într-un elev sentimentul de teamă, sentimentul de a nu fi judecat dacă îşi recunoaşte problema”, a declarat Andreea Coman, psiholog clinician.

Lipsa psihologilor din școli, o reală problemă