Statul nu mai garantează „facultatea gratuită” pentru toți! Taxa devine noua realitate

O decizie cu impact uriaș asupra viitorului a milioane de tineri din România iese la iveală din poziția oficială a Ministerului Educației: nu există, în prezent, nicio garanție legală că prima facultate este finanțată automat de la bugetul de stat.

Într-un context deja tensionat privind accesul la educație, autoritățile clarifică faptul că universitățile de stat au mână liberă să stabilească anual câte locuri sunt bugetate și câte sunt cu taxă, în funcție de resurse, capacitate și cererea de pe piață.

În centre universitare precum Iașul, unde competiția pentru locurile bugetate este deja acerbă, orice ajustare a numărului de locuri finanțate de stat se traduce direct în presiune suplimentară pe studenți și pe familii.

Universitățile decid. Statul doar aprobă limitele

Locurile finanțate de la buget sunt stabilite anual prin hotărâre de Guvern, însă doar în limita banilor disponibili. Restul locurilor? Intră direct în zona cu taxă, acolo unde universitățile își construiesc propriul echilibru financiar.

Cu alte cuvinte, accesul la studii superioare depinde din ce în ce mai mult de structura fiecărei universități și de capacitatea statului de a finanța sistemul.

Ministerul admite explicit: nu există un principiu general care să garanteze finanțarea integrală a primei facultăți pentru toți cei admiși. În schimb, sistemul se bazează pe un mix de burse, facilități și programe de sprijin pentru studenții vulnerabili.

Dar pentru mulți tineri, realitatea rămâne aceeași: dacă nu prinzi loc bugetat, intri automat în zona de taxă.

Sistem complex, dar presiune uriașă pe studenți

În paralel, statul vorbește despre burse sociale, transport gratuit, cazare subvenționată și programe europene de sprijin. Totuși, accentul cade tot mai mult pe ideea de „responsabilitate individuală” în finanțarea studiilor.

Abandonul universitar, spun oficialii, nu ține doar de bani, ci și de factori sociali și educaționali - însă costurile rămân un element central în ecuație.

Pe de o parte, autonomia universitară permite flexibilitate și adaptare. Pe de altă parte, aceasta deschide ușa către o realitate în care locurile bugetate devin limitate, iar taxele universităților devin o componentă tot mai prezentă în parcursul academic.

Totuși, există o neliniște generală în rândul românilor, care nu știu cât de accesibilă va mai fi, în realitate, educația universitară pentru generațiile viitoare.

Deocamdată, nimic nu este decis definitiv, dar direcția este clară - sistemul se schimbă, iar regulile jocului devin mai dure. Carmen DEACONU