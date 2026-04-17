Stop căldură la Iași! Final brusc al sezonului de încălzire

Iașul închide robinetul iernii! După luni întregi în care caloriferele au fost încinse la maximum, autoritățile anunță oficial: sezonul de încălzire 2025–2026 s-a încheiat. Decizia, luată după trei nopți consecutive cu temperaturi peste pragul critic, marchează un moment important pentru oraș – unul care vine cu vești bune, dar și cu avertismente serioase.

Într-un context național în care multe orașe au fost lovite de avarii, întreruperi și haos în furnizarea agentului termic, Iașul vine cu un bilanț neașteptat de pozitiv.

Prin intermediul SC Termo-Service SA, municipalitatea susține că sezonul rece a trecut fără sincope majore, o performanță rară într-un sistem de termoficare adesea criticat. Aproximativ 22.000 de apartamente, alături de 171 de firme și 138 de instituții publice, au beneficiat de căldură constantă. Printre acestea, școli și spitale, unde orice întrerupere ar fi putut avea consecințe grave.

Chiar dacă caloriferele se răcesc, apa caldă nu se oprește. Mai mult, există o portiță pentru cei care încă simt frigul în oase: spitalele, școlile sau asociațiile de proprietari pot solicita continuarea furnizării căldurii, prin cerere directă către operator.

În spatele funcționării fără probleme se află însă o realitate mai puțin vizibilă: sistemul se bazează în continuare pe infrastructură clasică.

Agentul termic a fost produs la CET I Tudor Vladimirescu, pe bază de gaz metan, în timp ce CET II Holboca rămâne în conservare, în așteptarea unor modernizări promise de ani de zile.

Finalul sezonului nu înseamnă pauză totală pentru administratori și tehnicieni. Din contră, începe o perioadă critică în care neglijența poate genera probleme serioase.

Autoritățile avertizează: instalațiile trebuie izolate corect, îmbinările trebuie verificate atent, iar sistemele interioare ar trebui menținute pline cu apă pentru a evita coroziunea și avariile.

O simplă eroare acum poate însemna facturi uriașe și intervenții costisitoare la toamnă.

Deși bilanțul oficial este unul optimist, realitatea rămâne complexă. Sistemul funcționează – dar presiunea modernizării devine tot mai mare.

Autoritățile promit investiții, eficiență și soluții mai puțin poluante. Însă, până atunci, orașul rămâne într-un echilibru fragil între trecut și viitor. Daniel BACIU