Un bărbat venit la Iaşi pentru un consult medical a intrat în stop cardiac în taxi. Medicii l-au readus la viaţă după aproape 25 de minute de resuscitare

Un bărbat de 72 de ani, din Bârlad, care venise la Iaşi pentru o programare la Secţia de Gastroenterologie a Spitalului Militar, a fost la un pas de moarte după ce a intrat în stop cardio-respirator în timp ce se afla într-un taxi, în zona Râpa Galbenă. Echipajul de terapie intensivă mobilă l-a resuscitat timp de aproximativ 25 de minute, iar ulterior pacientul a mai suferit încă două stopuri cardiace, fiind readus de fiecare dată la viaţă. „La sosirea echipajului medical, bărbatul era în asistolă. În timpul manevrelor de resuscitare a prezentat şi un episod de fibrilaţie ventriculară, iar după reluarea circulaţiei a mai făcut încă două stopuri cardio-respiratorii, care au fost reversate după aproximativ patru minute de resuscitare fiecare. Pacientul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi în comă post-resuscitare, fiind intubat şi ventilat mecanic. Medicii au diagnosticat şi o pneumonie de aspiraţie”, a spus dr. Diana Cimpoeşu, şefa UPU de la Spitalul Sf Spiridon din Iaşi.

Potrivit datelor medicale, bărbatul suferea de sindrom coronarian cronic, leziuni bicoronariene, hipertensiune arterială şi obezitate. Prognosticul rămâne rezervat. Laura RADU