Sumă imensă pentru investiții! 1,75 miliarde de euro injectați în zona de Nord-Est!

Regiunea de Nord-Est a României – care include județele Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui și Bacău – beneficiază, în perioada de programare 2021-2027, de cea mai mare alocare financiară din țară prin Programul Regional Nord-Est: nu mai puțin de 1,75 miliarde de euro. Fondurile sunt gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, instituția care joacă rolul de Autoritate de Management.

Până la începutul lunii august, bilanțul este unul consistent: 740 de contracte semnate, în valoare totală de 1,113 miliarde de euro, dintre care 723,6 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Banii sunt investiți în proiecte care acoperă domenii variate: digitalizarea IMM-urilor, infrastructură rutieră, mobilitate urbană, educație, eficiență energetică și regenerare urbană.

Printre cele mai importante proiecte din regiune se numără cele legate de extinderea transportului public ecologic metropolitan din Suceava (15,4 milioane de euro), Centura ușoară de ocolire a Iașului (83,5 milioane de euro), un proiect așteptat de ani de zile care ar putea fluidiza traficul sufocant din zona metropolitană, dar și conectivitatea directă la Vama Rădăuți – Prut, cu Republica Moldova (68 milioane de euro), un pas esențial pentru mobilitatea transfrontalieră și Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui (91,5 milioane de euro), cu rol de modernizare a infrastructurii regionale.

Pe lângă infrastructura de transport, digitalizarea IMM-urilor este domeniul cel mai avansat – proiectele din acest apel, primul lansat din noul Program Regional, sunt deja în faza de finalizare.

Deși banii există și interesul beneficiarilor este mare, implementarea se lovește de probleme structurale. Contestarea licitațiilor, întârzieri la execuție, lucrări suplimentare apărute pe parcurs, insolvența unor antreprenori – toate acestea trag frâna de mână proiectelor regionale.

„Absorbția fondurilor nu este un simplu exercițiu contabil, ci un proces lung și complex, de la conceperea ghidurilor, la implementarea efectivă și finalizarea lucrărilor. De aceea, mai important decât să discutăm doar despre cifre, este să vedem ce schimbări concrete aduc aceste investiții în comunități”, a explicat Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est.

Un alt punct sensibil: digitalizarea instituțiilor publice. În loc să solicite repetitiv aceleași documente beneficiarilor, agențiile și ministerele ar putea accesa direct bazele de date. „Simplificarea prin digitalizare ar reduce timpul pierdut și ar accelera ritmul implementării”, subliniază Asandei.

Domenii prioritare pentru dezvoltare

Programul Regional Nord-Est vizează șapte direcții majore: Competitivitate și inovare: 420 milioane euro pentru IMM-uri și cercetare-dezvoltare; Digitalizare: 101 milioane euro pentru firme și administrații; Eficiență energetică și mediu: aproape 392 milioane euro pentru clădiri publice, spații verzi și proiecte sustenabile; Mobilitate urbană durabilă: 277 milioane euro pentru transport public modern și ecologic; Mobilitate regională: 182 milioane euro pentru drumuri județene și conexiuni la TEN-T; Educație: 192 milioane euro pentru modernizarea infrastructurii școlare, inclusiv pentru învățământul dual; Regenerare urbană și turism: 12,4 milioane euro pentru proiecte culturale și de revitalizare urbană.

În plus, ADR Nord-Est pregătește un apel pentru digitalizarea administrațiilor publice locale, în baza unui studiu realizat recent. UAT-urile din regiune au semnalat nevoia de servicii digitale mai rapide, integrate și adaptate la realitatea locală.

Regiunea de Nord-Est are alocate aproape 400 milioane de euro pentru proiecte legate de Pactul Verde European – reabilitări energetice, spații verzi, economie circulară. Doar în apelul dedicat IMM-urilor pentru tranziția spre modele economice sustenabile au fost depuse zeci de proiecte, confirmând interesul antreprenorilor pentru un viitor mai verde.

Pentru Iași, centura ușoară este cel mai așteptat proiect. Dacă va fi implementat conform planului, ar putea debloca dezvoltarea metropolitană și reduce poluarea. Totodată, digitalizarea administrației și atragerea de fonduri pentru infrastructura educațională ar putea schimba fața orașului și a județului.

Dar marea provocare rămâne aceeași: cum să fie transformate sumele generoase din alocări europene în proiecte finalizate, utile și vizibile pentru cetățeni.

Așadar, Regiunea Nord-Est are la dispoziție cele mai mari fonduri din România pentru dezvoltare, însă succesul nu va fi măsurat doar în miliarde absorbite, ci în autostrăzi, școli, spitale, transport public și servicii digitale moderne. Daniel BACIU