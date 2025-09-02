Stiri
Sumă imensă pentru investiții! 1,75 miliarde de euro injectați în zona de Nord-Est!

* până la începutul lunii august, bilanțul este unul consistent: 740 de contracte semnate, în valoare totală de 1,113 miliarde de euro, dintre care 723,6 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile * banii sunt investiți în proiecte care acoperă domenii variate: digitalizarea IMM-urilor, infrastructură rutieră, mobilitate urbană, educație, eficiență energetică și regenerare urbană

Regiunea de Nord-Est a României – care include județele Iași, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui și Bacău – beneficiază, în perioada de programare 2021-2027, de cea mai mare alocare financiară din țară prin Programul Regional Nord-Est: nu mai puțin de 1,75 miliarde de euro. Fondurile sunt gestionate de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, instituția care joacă rolul de Autoritate de Management.

Până la începutul lunii august, bilanțul este unul consistent: 740 de contracte semnate, în valoare totală de 1,113 miliarde de euro, dintre care 723,6 milioane de euro reprezintă fonduri nerambursabile. Banii sunt investiți în proiecte care acoperă domenii variate: digitalizarea IMM-urilor, infrastructură rutieră, mobilitate urbană, educație, eficiență energetică și regenerare urbană.

Printre cele mai importante proiecte din regiune se numără cele legate de extinderea transportului public ecologic metropolitan din Suceava (15,4 milioane de euro), Centura ușoară de ocolire a Iașului (83,5 milioane de euro), un proiect așteptat de ani de zile care ar putea fluidiza traficul sufocant din zona metropolitană, dar și conectivitatea directă la Vama Rădăuți – Prut, cu Republica Moldova (68 milioane de euro), un pas esențial pentru mobilitatea transfrontalieră și Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui (91,5 milioane de euro), cu rol de modernizare a infrastructurii regionale.

Pe lângă infrastructura de transport, digitalizarea IMM-urilor este domeniul cel mai avansat – proiectele din acest apel, primul lansat din noul Program Regional, sunt deja în faza de finalizare.

Deși banii există și interesul beneficiarilor este mare, implementarea se lovește de probleme structurale. Contestarea licitațiilor, întârzieri la execuție, lucrări suplimentare apărute pe parcurs, insolvența unor antreprenori – toate acestea trag frâna de mână proiectelor regionale.

„Absorbția fondurilor nu este un simplu exercițiu contabil, ci un proces lung și complex, de la conceperea ghidurilor, la implementarea efectivă și finalizarea lucrărilor. De aceea, mai important decât să discutăm doar despre cifre, este să vedem ce schimbări concrete aduc aceste investiții în comunități”, a explicat Vasile Asandei, directorul general al ADR Nord-Est.

Un alt punct sensibil: digitalizarea instituțiilor publice. În loc să solicite repetitiv aceleași documente beneficiarilor, agențiile și ministerele ar putea accesa direct bazele de date. „Simplificarea prin digitalizare ar reduce timpul pierdut și ar accelera ritmul implementării”, subliniază Asandei.

Domenii prioritare pentru dezvoltare

Programul Regional Nord-Est vizează șapte direcții majore: Competitivitate și inovare: 420 milioane euro pentru IMM-uri și cercetare-dezvoltare; Digitalizare: 101 milioane euro pentru firme și administrații; Eficiență energetică și mediu: aproape 392 milioane euro pentru clădiri publice, spații verzi și proiecte sustenabile; Mobilitate urbană durabilă: 277 milioane euro pentru transport public modern și ecologic; Mobilitate regională: 182 milioane euro pentru drumuri județene și conexiuni la TEN-T; Educație: 192 milioane euro pentru modernizarea infrastructurii școlare, inclusiv pentru învățământul dual; Regenerare urbană și turism: 12,4 milioane euro pentru proiecte culturale și de revitalizare urbană.

În plus, ADR Nord-Est pregătește un apel pentru digitalizarea administrațiilor publice locale, în baza unui studiu realizat recent. UAT-urile din regiune au semnalat nevoia de servicii digitale mai rapide, integrate și adaptate la realitatea locală.

Regiunea de Nord-Est are alocate aproape 400 milioane de euro pentru proiecte legate de Pactul Verde European – reabilitări energetice, spații verzi, economie circulară. Doar în apelul dedicat IMM-urilor pentru tranziția spre modele economice sustenabile au fost depuse zeci de proiecte, confirmând interesul antreprenorilor pentru un viitor mai verde.

Pentru Iași, centura ușoară este cel mai așteptat proiect. Dacă va fi implementat conform planului, ar putea debloca dezvoltarea metropolitană și reduce poluarea. Totodată, digitalizarea administrației și atragerea de fonduri pentru infrastructura educațională ar putea schimba fața orașului și a județului.

Dar marea provocare rămâne aceeași: cum să fie transformate sumele generoase din alocări europene în proiecte finalizate, utile și vizibile pentru cetățeni.

Așadar, Regiunea Nord-Est are la dispoziție cele mai mari fonduri din România pentru dezvoltare, însă succesul nu va fi măsurat doar în miliarde absorbite, ci în autostrăzi, școli, spitale, transport public și servicii digitale moderne. Daniel BACIU

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE. Debitoarea Iasimage Art SRL CUI 37443295, J22/1002/2017 prin lichidator judiciar Insolvency House SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri mobile: 1.PHOTO CAMERA CANON EOS1DXII BODY - 6.120 lei 2.SIGMA 35MM F1.4 DG HSM ART CANON - 1.980 lei 3.SIGMA 105MM F12.8 EX DG OS HSM MACRO CANON - 810 lei 4.CAMERA VIDEO CANON C100 MARK II - 3.510 lei 5.CANON EOS 5D MARK IV DSLR CAMERA (BODY) - 3.870 lei 6.OBIECTIV 70-200MMCANON EF 70-200 F/2.8L IS IIUSM - 2.160 lei 7.KIT TREPIED MANFROTTO MVH500AH, 755X - 810 lei 8.NT-660/EG05A2 ALUMINIUM PROSESSIONAL VIDEO TRIPOD 8KG - 900 lei 9.NANGUANG RGB88 LED RGB LIGHT + MEKING M-2 COMBO BOOM STAND KIT GIRAFA - 720 lei 10.Pachet GUDSEN MOZA AIR GIMBAL DUAL HANDLE + GUDSEN MONZA WIRELESS THUMB CONTROLER - 900 lei 11.CANON SPEEDLITE 600EX II-RT – 2 buc - 630 lei 12.OBIECTIV CANON EF-S24-70MMF/2.8E II USM - 1.800 lei 13.YONGNUO YN308, LAMPA CIRCULARA LED, 2 ACUMULATORI SONY, NP-F750 , FANCIER W804, STATIV - 1.080 lei 14.MANFROTTO CAP PANORAMIC - 630 lei Prima licitație privind bunurile mobile la prețul de 90% din valoarea de evaluare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar, respectiv în loc. Păun, str. Arțarului, nr. 7, com. Bârnova, jud. Iaşi, în data de 11.09.2025, orele 10:00. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul averii debitorului nr. RO81 BRDE 380S V610 1076 3800 deschis la BRD Vaslui, la dispoziția lichidatorului judiciar, până la începerea licitației, a unei garanții reprezentând 10% din prețul de pornire a licitație. În caz de neadjudecare a bunului la data primei licitații, licitaţia se va repeta în fiecare zi de JOI, orele 10.00. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor este invitată, mai înainte de termenul de vânzare, să anunțe lichidatorului judiciar dreptul său. Informații suplimentare se pot obține de la sediul lichidatorului judiciar, pe adresa de email lichidator.chirila@yahoo.com sau la numerele de telefon: 0745-096.992.
ANUNȚ DE LICITAȚIE. 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax sau adresa de e-mail: COMUNA DAGÂȚA, str. Principală FN sat DAGÂȚA, cod 707155, județul Iași, tel/fax 0332407154 ;e-mail – office@primariadagata.ro 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: - exploatarea masei lemnoase pe picior, marcată, aferentă plantației rutiere din zona drumului comunal 78 ( Dagâța – Mănăstirea) DS 1003;P 952;PDP 400;DS 1218 , sat Dagâța,cu un volum brut de 439,55 mc. Vânzarea prin licitație publică a materialului lemnos se face conform OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare și HCL nr.29 din 29.05.2025. 3.Informații privind documentația de atribuire : Se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire : Documentația de atribuire se poate obține de la sediul comunei Dagâța,județul Iași,în baza cererii depuse. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției ,de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartimentul Relații cu publicul și Monitorizarea procedurilor administrative al comunei Dagâța,str. Principală FN ,județul Iași. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar : Documentația de atribuire costă 50 lei,iar suma se achită la casieria unității. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 14.09.2025,ora 15,00 4.Informații privind ofertele : 4.1.Data limită de depunere a ofertelor : 24.09.2025 – ora 10,00 4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Sediul comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași- Compartiment Relații cu publicul 4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar original,în două plicuri sigilate,unul interior și unul exterior. 5.Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 24.09.2025,ora 11,00 – Sediul Comunei Dagâța,str. Principală FN,județul Iași - Sala de ședințe 6.Denumirea adresa,numărul de telefon,faxși/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței : Tribunalul Iași,str. Elena Doamna, nr.1A, județul Iași,telefon 0232260600,e-mail: tr-iasi-civ2@just.ro 7.Data transmiterii anunțului de licitație catre instituțiile abilitate,în vedere publicării : 01.09.2025
Licitatie teren str. Ciurchi 66. CASA DE INSOLVENTA A&B SPRL in calitate de lichidator judiciar a SC ”CONSTRUCT DESIGN” SRL , emite PUBLICATIA DE VINZARE NR. 5 privind terenul in suprafata de 380 mp situate in Iasi, str. Ciurchi nr. 66 . Pretul de pornire a licitatiei este de 78951 Euro la care se adauga TVA. Licitatorii nu vor putea oferi un pret inferior pretului de pornire , licitatia putind fi efectuata doar cu pret crescator. La licitatie poate participa orice persoana juridica sau fizica care face dovada achitarii unui avans de 10 % din pretul de pornire in contul: SC” CONSTRUCT DESIGN”SRL- in faliment ,J22/1187/2003;CUI 15560898 ; Cont:RO93BRDE240SV64346932400 si vor trimite dovada cu cel putin 24 de ore inaintea licitatiei catre lichidator prin e-mail. Licitatiile vor avea loc la sedul procedural al lichidatorului astfel: • La data de 11 septembrie 2025 , orele 12; • In situatia in care nu va fi nici un licitant, urmatoarea licitatie va avea loc la data de 17 septembrie 2025, ora 12:00; • Daca nici la adoua licitatie nu va fi nimeni prezent sau nu va oferi pretul de pornire , a treia licitatie va avea loc la data de 24 septembrie 2025 , ora 12:00; • Daca nici la a treia licitatie nu va fi nimeni prezent sau nu va oferi pretul de pornire, a patra licitatie va avea loc la data de 30 sept. 0ra 12:00. Persoana fizica care se prezinta la licitatie in numele unei persoane juridice este obligate sa prezinte o delegatie din partea societatii cu indicarea exacta a calitatii sale si o copie semnata pentru conformitate cu originalul prion care Adunarea Generala a Asociatilor a aprobat cumpararea la licitatie a terenului .
Five Administration S.P.R.L., in calitate de Administrator judiciar al debitoarei Agrocomplex Barlad SA -in reorganizare, cu sediul in Barlad, str. Tecuciului nr. 7, judetul Vaslui, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J37/231/1991, avand CUI: R02808054, organizeaza licitatii publice cu strigare in vederea valorificarii de utilaje agricole conform lista, aflate in patrimoniul debitoarei, dupa cum urmeaza: Pentru fiecare bun din lista se va organiza o singura licitatie in perioada 11-12.09.2025, cu preturi de pornire intre 1.000 si 130.000 Lei. Termen-limita inscriere pentru oricare licitatie: 10.09.2025, ora 12.00. Preturile de pornire la licitatii nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Persoanele interesate au obligatia de vizionare a activelor, cu instiintarea prealabila a Administra torului judiciar. Licitatiile se vor desfasura in perioada mentionata exclusiv online, prin intermediul platformei www.licitatii -unpir.ro, aceasta presupunand crearea unui cont de participant si validarea acestuia de catre administratorul platformei. Toate detaliile referitoare la modalitatea de participare prin intermediul platformei online mentionate anterior se regasesc in cuprinsul Caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor si a semnarii unui Angajament de confidentia litate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Pretul Caietului de sarcini este 100 Lei+TVA si poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@five -advisory.ro. Documentatia de participare la licitatie se va depune exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice (whatsapp/mms, etc.) nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Agrocomplex Barlad SA, pe adresa de e-mail: ofifice@agro-complex.ro sau la numarul de telefon: 0744.950.751 -Petru Maximiuc. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari@five advisory.ro.
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
S.C. ANTREPRIZA LUCRARI SI ARTE SRL IASI – PIATA UNIRII, NR.6. ANGAJEAZA: FEMEIE DE SERVICIU - curatenie spatii comerciale, curatenie in regim hotelier. Contact: 0758802865
Ap. 2 camere, 52 mp, etaj 4, centrala termica, PVC, IZ, Podu Ros. In loc de 90.000 euro pe un apartament renovat superficial, iti propun un proiect la doar 73.900 euro: il renovezi cum vrei, cu ce materiale doresti. Nu e o idee buna? Telefon 0741384731
Apartament 3 camere Decomandat - Nicolina - prima statie dupa Podul Ros - proaspat renovat, bloc dupa 1981, baie moderna, curata si aerisita , bucatarie separata, inchisa, centrala termica, parter- dubla deschidere- 2 gradini - 2 balcoane Apartament spatios. Cu acces direct de afara catre cele 2 balcoane private perfect pentru cafeaua de dimineata sau un moment de liniste. Apartament foarte bine izolat atat fonic cat si termic, calduros iarna. Se accepta credit sau plata cash. Pret: 130.000 euro usor negociabil Poze si video disponibile pe WhatsApp! REL LA - ag 0793678636
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa, langa piata Pacurari, 130.000 euro. Telefon 0741384731
