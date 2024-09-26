Suplimentele alimentare pot deveni arme letale

* „Medicația produsă pe bază de plante arată foarte frumos... Aceste medicamente conțin un amestec de extract de plante care poate duce la reacții alergice. Totodată, pot determina afectare de organ. Ficatul sau rinichiul pot fi afectate grav de astfel de medicamente”, susține prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist

Apropierea sezonului rece reprezintă și apropierea de perioada din an în care foarte multe persoane au de suferit din cauza gripei sau din cauza virozelor respiratorii. Pentru a se feri de astfel de probleme de sănătate, există foarte mulți ieșeni care aleg să consume tot felul de suplimente alimentare, care sunt menite să crească imunitatea, pe bază de plante. Conform cadrelor medicale, acestea pot fi un real pericol pentru organism, mai ales dacă sunt administrate fără indicația unui specialist. Doctorii susțin că suplimentele pe bază de plante pot afecta anumite organe, în pericol fiind cei care se confruntă cu boli de ficat sau de rinichi. „Trebuie făcută o remarcă importantă în ceea ce privește medicația care este extrem de mediatizată, despre care se spune că poate crește imunitatea organismului. Vorbim despre medicația produsă pe bază de plante, care arată foarte frumos, este colorată câteodată. Aceste medicamente conțin un amestec de extract de plante, care poate duce la reacții alergice. Totodată, pot determina afectare de organ. Ficatul sau rinichiul pot fi afectate grav de astfel de medicamente”, a precizat prof. univ. dr. Carmen Dorobăț, medic infecționist.

Suplimentele alimentare nu au la bază studii clinice importante

În municipiul Iași, suplimentele alimentare pe bază de plante sunt la îndemâna oricui. În oraș există o mulțime de spații comerciale care vând astfel de produse. Chiar dacă multe dintre ele pot fi chiar utile și pot acorda un plus de imunitate organismului, medicii ne îndeamnă să cerem un sfat în momentul în care dorim să începem să consumăm astfel de suplimente. Totodată, doctorii susțin că ele nu au la bază studii clinice importante, astfel încât nu putem ști dacă sunt periculoase pentru anumite categorii de persoane. „Pentru administrarea unor astfel de medicamente, pe bază de plante, suplimente alimentare, așa cum sunt denumite, este nevoie de sfatul medicului. Acestea sunt denumite suplimente alimentare, nu medicamente. Astfel, nu au la bază pentru administrare studii clinice importante. În aceste condiții, pentru a consuma astfel de suplimente alimentare este bine să consultăm medicul. Chiar dacă sunt pe bază de plante, acest lucru nu înseamnă că ele nu pot fi periculoase pentru organism”, a încheiat medicul ieșean. Cristian ANDREI