Sute de refugiați ucraineni așteaptă un loc de muncă în Iași

* de la începutul conflictului armat din țara vecină, dintre cei 709 de cetățeni ucraineni înscriși în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, doar câteva zeci și-au găsit locuri de muncă în conformitate cu pregătirea lor * la nivel național, 699 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, pentru care au fost puse la dispoziție nu mai puțin de 5.944 de locuri de muncă

Peste 23.000 de cetățeni ucraineni au fost înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă de la izbucnirea conflictului din țara vecină și până în prezent, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Astfel, din totalul celor 23.335 de cetățeni ucraineni înregistrați în evidențele agențiilor teritoriale de muncă în perioada 24.02.2022 – 12.08.2024, peste 1.300 dintre aceștia și-au găsit deja locuri de muncă, mai arată datele ANOFM. „Cei mai mulți cetățeni ucraineni refugiați înregistrați în evidenţele AJOFM/AMOFM București pentru a beneficia de servicii de informare, consiliere profesională și de mediere a muncii, în perioada 24.02.2022-12.08.2024, au fost în judeţele Constanța (5.718), București (5.286), Ilfov (1.938), Maramureș (1.587), Brașov (1.499), Suceava (933), Galați (896), Cluj (705), Iași (709), Sibiu (604) și Timiș (555). Dintre aceștia, 3.180 cetățeni ucraineni au fost încadrați pe piața muncii ca urmare a serviciilor de ocupare oferite de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă”, precizează reprezentanții Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Potrivit documentului, cele mai multe locuri de muncă oferite de angajatori cetățenilor ucraineni refugiați în țara noastră sunt cele de muncitori necalificați. „Cele mai multe locuri de muncă oferite de angajatori sunt pentru muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; ambalator manual, muncitor necalificat în industria confecțiilor, confecționer-asamblor articole din textile, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, lucrător bucătărie (spălător vase mari), muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții, ajutor bucătar, ajutor ospătar, manipulant mărfuri, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide, sudor și respectiv cusător piese din piele și înlocuitori”, arată ANOFM, care precizează că, până acum, 699 de angajatori și-au arătat disponibilitatea de a încadra în muncă cetățeni ucraineni, pentru care au fost puse la dispoziție nu mai puțin de 5.944 de locuri de muncă.

La Iași, dintre cei 709 de cetățeni ucraineni înscriși în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), doar câteva zeci și-au găsit până acum locuri de muncă în conformitate cu pregătirea acestora.

Mulți dintre ei au meserii cu înaltă calificare (inginer, arhitect manager, inginer proiectant, confecţioner cablaje auto, specialist în industria auto, operator prelucrare date, chimist în industria textilă, violonist, translator), medie calificare (confecţioneri în industria textilă, mecanici auto, tehnician dentar, controlor calitate, operator mase plastic, șofer), sau fără calificare (muncitori în domeniul construcțiilor, manipulant marfă, lucrători întreținere drumuri, muncitor necalificat în turnarea metalelor neferoase).

Un rol important în găsirea unui loc de muncă pentru aceste persoane îl reprezintă cunoașterea limbii române, o barieră peste care nu mulți dintre refugiați au putut trece. Cu toate acestea, mulți dintre ei sunt înscriși la cursuri gratuite de învățare a limbii române, un sprijin important în acest sens venind din partea organizației neguvernamentale „Ukrainians in Iași”, care pune la dispoziția refugiaților, pe lângă posibilitatea de a învăța gratuit limba română, oferte de locuri de muncă în Iași și în localitățile din apropiere.

Edi MACRI