Pagina principală Moldova Tâlhărie pe calea ferată, în dreptul ţevilor de încălzire

Tâlhărie pe calea ferată, în dreptul ţevilor de încălzire

Tâlhărie pe calea ferată, în dreptul ţevilor de încălzire

Când te deplasezi de-a lungul liniei de cale ferată, eşti atent să nu te calce trenul, ăsta-i pericolul clasic, că, până acum, de haiducii şinelor nu s-a mai pomenit. Ieşeanul Ionuţ C. a fost cel care „a spart gheaţa” în urmă cu aproape doi ani, mai precis, în după amiaza de 19 octombrie 2022, în jurul orei 17.00. Tânărul l-a urmărit pe un anume Dumitru A. pe o distanţă de câteva sute de metri, între pasarela din Alexandru cel Bun şi Gara Internaţională.

Când victima a ajuns în dreptul unor ţevi de încălzire, agresorul a ţâşnit şi a acţionat violent. Un pumn bine ţintit şi Dumitru a fost făcut K.O. Ionuţ i-a luat borseta de pe umăr şi a plecat foarte încântat. Înăuntru erau 600 lei şi un telefon mobil. N-a apucat să se bucure prea multă vreme de această pradă, în zonă erau camere de supraveghere, acestea au filmat jaful, aşa că tâlharul de pe calea ferată s-a ales cu dosar penal. Actul a trecut, alaltăieri, de camera preliminară, judecătorul dispunând începerea procesului. Inculpatul e încă în stare de libertate. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

