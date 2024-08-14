Tâlhărie pe calea ferată, în dreptul ţevilor de încălzire

Când te deplasezi de-a lungul liniei de cale ferată, eşti atent să nu te calce trenul, ăsta-i pericolul clasic, că, până acum, de haiducii şinelor nu s-a mai pomenit. Ieşeanul Ionuţ C. a fost cel care „a spart gheaţa” în urmă cu aproape doi ani, mai precis, în după amiaza de 19 octombrie 2022, în jurul orei 17.00. Tânărul l-a urmărit pe un anume Dumitru A. pe o distanţă de câteva sute de metri, între pasarela din Alexandru cel Bun şi Gara Internaţională.

Când victima a ajuns în dreptul unor ţevi de încălzire, agresorul a ţâşnit şi a acţionat violent. Un pumn bine ţintit şi Dumitru a fost făcut K.O. Ionuţ i-a luat borseta de pe umăr şi a plecat foarte încântat. Înăuntru erau 600 lei şi un telefon mobil. N-a apucat să se bucure prea multă vreme de această pradă, în zonă erau camere de supraveghere, acestea au filmat jaful, aşa că tâlharul de pe calea ferată s-a ales cu dosar penal. Actul a trecut, alaltăieri, de camera preliminară, judecătorul dispunând începerea procesului. Inculpatul e încă în stare de libertate. Claudiu CONSTANTIN