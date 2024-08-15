Tânără de 18 ani, găsită moartă în casă. Ar fi avut o relaţie cu un poliţist „cu grade”: „După ce m-a caftit, s-a dus la lucru”

Moartea unei tinere de 18 ani din orașul Broșteni, județul Suceava, despre care oamenii legii spun că s-ar fi sinucis, a declanșat verificări în cadrul Poliției Broșteni, după ce s-a aflat că fata avusese o relație tumultoasă cu un angajat al Inspectoratului. Într-o petiție online se arată că ancheta ar fi „mușamalizată”.

„Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale - IPJ Suceava desfășoară activități de cercetare penală, sub coordonarea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabilirea circumstanțelor decesului unei tinere, de 18 ani, din orașul Broșteni, jud. Suceava”, precizează IPJ Suceava.

Tânăra a fost găsită moară în seara de luni, 12 august 2024, în jurul orei 22, în apartamentul din Broșteni, în care locuia.

Poliția precizează că fata prezenta urme ale unui act suicidal.

Necropsia cadavrului nu a evidențiat urme ale vreunei infracțiuni intenționate, potrivit anchetatorilor.

„Conducerea unității a dispus în regim de urgență și verificări”

În spațiul public au apărut însă informații potrivit cărora fata ar fi avut o relație cu un polițist din Broșteni.

„Având în vedere apariția în spațiul public a unor date, privind o presupusă relație anterioară cu un lucrător din cadrul IPJ Suceava, conducerea unității a dispus în regim de urgență și verificări, prin Biroul Control Intern, pentru stabilirea existenței unor eventuale abateri de la Codul Deontologic al polițistului sau alte aspecte de interes în cauză”, se mai arată în comunicatul IPJ Suceava.

„Sinuciderea poate fi mascată”

Localnicii din Broșteni spun că cel cu care tânăra a avut o relație, era un polițist „cu grade”

Mai multe persoane au semnat o petiție online „Ioana merită dreptate”.

Iată ce se arată în petiție:

Avem mai multe informații cum că toată tragedia din noaptea de 12.08 care a avut-o drept victimă pe Ioana Pavăl, a fost mușamalizată. 1. Ioana a sunat la 112 înainte să facă gestul necugetat, iar la fața locului s-a prezentat sora ei însoțită de comisarul care i-a făcut viața un calvar. De ce el? Având în vedere altercațiile și despartirea celor doi,cu siguranță Ioana ar fi sunat la secție ci nu pe el. 2. Telefonul Ioanei a fost luat la secția din Brosteni, acolo unde lucrează comisarul. 3. Nu s-a solicitat criminalistica, lucru care este inacceptabil, sinuciderea poate fi mascată, mai ales că este implicat un om cu „grade". 4. Ioana a transmis prietenilor modul brutal care îl folosea cu ea. „Ieri a turbat, după ce m-a caftit, s-a dus la lucru" Să fie oare gestul Ioanei doar o mascare a adevărul? Ce avea Ioana important în telefon și de ce a trebuit să ajungă la poliție? Hai să ne unim, să răzbunăm fiecare om care a suferit din cauza oamenilor cu „pile" haideți să găsim adevărul și să îi facem dreptate Ioanei, ca sufletul ei să fie liniștit!

Tânăra provenea din sistemul de protecție a copilului și ajunsese la Broșteni, în plasament, iar la vârsta majoratului și-ar fi luat viața în mâini.