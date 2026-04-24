Piața Unirii din Iași devine, duminică, locul în care câinii fără stăpân își pot găsi o familie. Între orele 11:00 și 17:00, ieșenii sunt invitați la un târg de adopții dedicat cățeilor aflați în grija Adăpostului Municipal Iași, eveniment organizat împreună cu Asociația „Sf. Mucenic Trifon”.

Inițiativa vine într-un moment în care problema animalelor abandonate rămâne una vizibilă în orașe, inclusiv la Iași. Dincolo de imaginea emoționantă a puilor sau a câinilor care așteaptă să fie luați acasă, târgul are și un rol practic: aduce animalele mai aproape de oameni, într-un spațiu public accesibil, unde potențialii adoptatori le pot vedea, pot pune întrebări și pot înțelege ce presupune, în mod real, adopția unui câine.

Evenimentul nu se adresează doar celor care au decis deja să adopte, ci și familiilor care se gândesc de mai mult timp la această posibilitate. O adopție responsabilă înseamnă timp, răbdare, resurse și asumare pe termen lung. Câinele nu este un cadou de weekend și nici o decizie de moment, ci un membru al familiei care are nevoie de îngrijire, hrană, controale medicale, mișcare și afecțiune.

Adopția, alternativa umană la abandon

Pentru Adăpostul Municipal Iași, fiecare adopție înseamnă o șansă în plus pentru un animal și, în același timp, un loc eliberat pentru un alt câine aflat în nevoie. În multe cazuri, câinii din adăpost au ajuns acolo după ce au fost abandonați, pierduți sau lăsați să supraviețuiască pe stradă. Târgurile de adopții încearcă să rupă acest cerc și să transforme compasiunea în gest concret.

Organizatorii pun accent pe ideea de adopție conștientă. Cei interesați sunt încurajați să discute cu reprezentanții adăpostului, să afle detalii despre temperamentul câinilor, vârstă, nevoi, compatibilitate cu locuința și cu familia. Alegerea unui animal trebuie făcută cu luciditate, nu doar sub impulsul emoției.

Evenimentul din Piața Unirii are și o componentă educativă. Prezența câinilor în centrul Iașului poate deschide discuții despre sterilizare, microcipare, abandon, responsabilitatea proprietarilor și rolul comunității în reducerea numărului de animale fără stăpân.

Iașul, chemat să adopte, nu doar să privească

Pentru mulți ieșeni, duminica în Piața Unirii înseamnă plimbare, întâlniri și timp petrecut în oraș. De această dată, centrul Iașului va avea și o miză civică. Cei care trec prin zonă vor putea vedea câinii pregătiți pentru adopție, iar cei care nu pot lua acasă un animal pot ajuta prin distribuirea informației, donații sau voluntariat.

Târgul de adopții va avea loc duminică, 26 aprilie, între orele 11:00 și 17:00, în Piața Unirii Iași. Pentru detalii, organizatorii au anunțat numărul de telefon 0721 571 705. Clara DIMA