* Iașul dă startul primăverii cu ediția a XI-a a manifestării „Mărțișor – simbol și tradiție”, un târg care aduce pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt peste 30 de meșteri populari din România și Republica Moldova * evenimentul va reuni și demonstrații la stand pentru cei care vor să înțeleagă cum se păstrează un simbol devenit patrimoniu cultural imaterial UNESCO

Iașul își recuperează, la final de februarie, una dintre cele mai calde tradiții ale începutului de primăvară: mărțișorul lucrat cu mâna, cu răbdare, cu meșteșug și cu povești. Potrivit organizatorilor, ediția din 2026 a târgului „Mărțișor – simbol și tradiție” se desfășoară pe pietonalul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, în zona de acces dinspre Palatul Culturii, timp de patru zile, între 27 februarie și 2 martie, în intervalul 10:00–19:00. Evenimentul reunește la Iași peste 30 de meșteri populari din diferite zone etnografice din România și Republica Moldova, într-o întâlnire care mizează pe autentic, pe obiectul mic cu valoare mare și pe dialogul direct dintre creator și public.

Manifestarea este organizată de Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, iar Muzeul Etnografic al Moldovei, din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, este partener în derularea ediției. Dincolo de vânzarea propriu-zisă, accentul cade pe experiență: demonstrații practice făcute chiar la stand de către meșteri și ateliere de educație muzeală, unde cei interesați pot vedea, pas cu pas, tehnica realizării mărțișorului tradițional, sub îndrumarea specialiștilor Muzeului Etnografic al Moldovei.

„Întâlnirea cu meșterii nu este doar o ocazie de cumpărături, ci un gest de susținere a celor care țin vie o practică identitară. Mărțișorul, amintește și organizarea, este inclus în lista Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității – UNESCO, ceea ce adaugă o greutate specială unui obiect pe care, în mod obișnuit, îl purtăm la rever fără să ne gândim câtă memorie, simbol și migală încape în câțiva centimetri de șnur alb-roșu”, a spus managerul interimar al Palatului Culturii, Andrei Apreotesei.

Ediția din 2026 vine și cu o bornă importantă pentru Asociația „ART-Meșteșugurile Prutului” Iași, care aniversează 18 ani de activitate dedicați promovării și valorificării meșteșugurilor tradiționale românești. Președinta asociației, Silvia Cozmîncă, subliniază că manifestarea dedicată mărțișorului este „primul eveniment” organizat sub semnul acestei aniversări și îi invită pe ieșeni să participe la activități și să se bucure de atmosfera autentică a începutului de primăvară.

Pentru public, târgul funcționează ca o hartă vie a tradițiilor: meșteșuguri, tehnici, materiale și stiluri care diferă de la o zonă etnografică la alta, dar se întâlnesc în același simbol. Pentru Iași, evenimentul e și un semnal că centrul orașului poate redeveni, fie și pentru câteva zile, o scenă pentru patrimoniu viu, nu doar un spațiu de tranzit. În ediția a XI-a, alături de partenerii principali, sunt menționați și parteneri precum Palatul Copiilor Iași, Asociația Societăților Imobiliare din Moldova (ASIM) și Asociația „Dialog Pentru Dezvoltare” Iași, într-o formulă care duce evenimentul dinspre simpla expoziție cu vânzare către o manifestare cultural-interactivă.

Maura ANGHEL