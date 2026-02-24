Telefonul decide cumpărăturile ieșenilor în 2026

* piața din Iași trimite semnale clare în 2026: brandurile internaționale continuă să parieze pe oraș, deschizând locații noi, dar consumatorul local a devenit mai selectiv ca oricând * studiile de comportament arată că loialitatea față de un brand se câștigă mai greu, prețul și calitatea domină decizia de cumpărare, iar telefonul mobil a preluat controlul întregului parcurs, de la descoperirea produsului până la plată

Iașul rămâne, în 2026, unul dintre cele mai atractive piețe de consum din afara Bucureștiului. Popeyes a deschis deja două restaurante în oraș, primul în aprilie 2025 în Moldova Mall, al doilea în noiembrie 2025 în Palas Mall, confirmând că investitorii văd în Iași o piață matură, cu putere de consum reală. Totuși, a atrage clienți este doar jumătate din ecuație. Cealaltă jumătate de a-i păstra a devenit semnificativ mai dificilă.

Loialitatea se câștigă mai greu decât acum trei ani

Conform celui mai recent studiu Reveal Marketing Research publicat în 2026, prețul (88%) și calitatea (86%) sunt factorii dominanți care validează alegerea unui produs. Consumatorul ieșean, în special cel între 25 și 45 de ani, cu studii superioare și acces permanent la comparatoare de prețuri online — nu mai rămâne fidel unui brand din inerție. El evaluează activ la fiecare achiziție, iar pragul de loialitate a crescut: sunt necesare semnificativ mai multe cumpărături repetate față de 2021 pentru ca un client să se declare fidel unui brand.

Tradus concret: dacă în trecut câștigai un client fidel după câteva interacțiuni pozitive, acum ai nevoie de un istoric consistent de experiențe reușite. Iar în Iași, unde oferta comercială a crescut accelerat odată cu deschiderea Moldova Mall și extinderea Palas, alternativele sunt la doi pași distanță.

Telefonul mobil conduce decizia de cumpărare

Consumatorul ieșean din 2026 vine în magazin, fizic sau online, cu decizia deja aproape luată. Cercetarea produsului se face pe smartphone, înainte de orice vizită. Compararea prețurilor, citirea recenziilor, verificarea stocului, toate se întâmplă înainte ca clientul să pășească în magazin sau să deschidă aplicația unui retailer. Businessurile care nu sunt vizibile și clare în mediul digital pierd clientul înainte să îl fi întâlnit vreodată.

Instrumentele de analiză permit înțelegerea exactă a acestui parcurs: unde se oprește utilizatorul, ce îl face să abandoneze coșul, ce mesaj îl convinge să finalizeze comanda. Companiile din Iași care folosesc aceste date raportează o înțelegere net superioară a comportamentului clientului față de cele care operează pe baza intuiției.

Ce înseamnă asta pentru antreprenorii locali

Piața ieșeană din 2026 nu este în contracție, ci este în selecție. Consumatorul cumpără în continuare, dar alege mai atent. Brandurile care câștigă sunt cele care comunică transparent, livrează consecvent și știu să folosească datele reale de comportament pentru a-și ajusta oferta. Investiția în cunoașterea clientului propriu, prin sondaje, hărți de comportament, analize de coș abandonat, nu mai este un privilegiu al corporațiilor. Este, în 2026, condiția minimă pentru a rămâne relevant pe o piață care a crescut și s-a maturizat rapid.

Dan DIMA