Teroare la Trifești! Bărbat arestat după ce și-a bătut concubina, a refuzat brățara electronică și a dat foc locuinței!

Scene șocante, desprinse parcă dintr-un coșmar, au avut loc în comuna Trifești, unde un bărbat de 41 de ani a declanșat un adevărat lanț de violență, sfidând legea și punând în pericol viața partenerei sale.

Totul s-a întâmplat pe 16 aprilie, când individul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, a început un scandal violent chiar pe drumul public. Fără nicio reținere, și-ar fi agresat fizic concubina, sub privirile îngrozite ale celor din jur.

Polițiștii din cadrul Secția nr. 3 Poliție Rurală Popricani au intervenit de urgență, iar în urma evaluării situației au stabilit că femeia se află în pericol iminent.

A fost emis imediat un ordin de protecție provizoriu – o măsură menită să oprească violența. Însă, în loc să se conformeze, bărbatul a ales să sfideze legea.

Una dintre obligațiile impuse era purtarea unui sistem electronic de supraveghere. Răspunsul lui? Refuz total. Un gest care a atras imediat deschiderea unui nou dosar penal.

Ca și cum agresiunea nu ar fi fost suficientă, în aceeași zi, situația a degenerat periculos. Poliția a fost alertată din nou: bărbatul, tot sub influența alcoolului, ar fi incendiat mai multe bunuri din locuință, transformând conflictul domestic într-un pericol real de tragedie.

Flăcările au devenit simbolul unui comportament complet scăpat de sub control.

După o noapte în arest, individul a fost prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Iași, care au decis măsura extremă: arest preventiv pentru 30 de zile.

Decizia vine ca un semnal clar că astfel de derapaje nu mai pot fi tolerate.

Cazul scoate din nou în evidență o realitate dureroasă: violența domestică continuă să facă ravagii, iar uneori nici măsurile legale nu sunt suficiente pentru a opri agresorii determinați. Andrei TURCU