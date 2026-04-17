Teroare la Trifești! Bărbat arestat după ce și-a bătut concubina, a refuzat brățara electronică și a dat foc locuinței!
Scene șocante, desprinse parcă dintr-un coșmar, au avut loc în comuna Trifești, unde un bărbat de 41 de ani a declanșat un adevărat lanț de violență, sfidând legea și punând în pericol viața partenerei sale.
Totul s-a întâmplat pe 16 aprilie, când individul, aflat într-o stare avansată de ebrietate, a început un scandal violent chiar pe drumul public. Fără nicio reținere, și-ar fi agresat fizic concubina, sub privirile îngrozite ale celor din jur.
Polițiștii din cadrul Secția nr. 3 Poliție Rurală Popricani au intervenit de urgență, iar în urma evaluării situației au stabilit că femeia se află în pericol iminent.
A fost emis imediat un ordin de protecție provizoriu – o măsură menită să oprească violența. Însă, în loc să se conformeze, bărbatul a ales să sfideze legea.
Una dintre obligațiile impuse era purtarea unui sistem electronic de supraveghere. Răspunsul lui? Refuz total. Un gest care a atras imediat deschiderea unui nou dosar penal.
Ca și cum agresiunea nu ar fi fost suficientă, în aceeași zi, situația a degenerat periculos. Poliția a fost alertată din nou: bărbatul, tot sub influența alcoolului, ar fi incendiat mai multe bunuri din locuință, transformând conflictul domestic într-un pericol real de tragedie.
Flăcările au devenit simbolul unui comportament complet scăpat de sub control.
După o noapte în arest, individul a fost prezentat în fața magistraților de la Judecătoria Iași, care au decis măsura extremă: arest preventiv pentru 30 de zile.
Decizia vine ca un semnal clar că astfel de derapaje nu mai pot fi tolerate.
Cazul scoate din nou în evidență o realitate dureroasă: violența domestică continuă să facă ravagii, iar uneori nici măsurile legale nu sunt suficiente pentru a opri agresorii determinați. Andrei TURCU
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.
Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?
Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp 0752 266 264 si noi le facem cunoscute!