Testare extinsă pentru HIV şi hepatite, în spitale

Un nou program naţional de testare pentru bolile infecţioase cu risc de transmitere prin proceduri medicale ar putea schimba modul în care sunt depistate cazurile de HIV şi hepatite în România. Proiectul, derulat împreună cu Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” din Bucureşti, va introduce teste rapide în spitale şi va facilita identificarea pacienţilor care nu ştiu că sunt infectaţi.

Anunţul a fost făcut la Iaşi de prof. dr. Carmen Dorobăţ, medic la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva”, care a explicat că iniţiativa vizează persoanele care ajung în unităţi medicale unde sunt efectuate manevre invazive sau proceduri cu risc de sângerare. „Acest proiect este derulat împreună cu Institutul Matei Balş din Bucureşti. Proiectul vizează o testare pentru bolile care au risc de transmitere la manevre sângerânde medicale, să fie testaţi pentru tot ce înseamnă boli contagioase, iar cei care se dovedesc a fi agenţi purtători să fie trimişi spre Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi”, a declarat prof. dr. Carmen Dorobăţ.

Programul urmează să implice spitale publice şi private din întreaga ţară, organizaţii profesionale şi de pacienţi, precum şi echipe medicale care vor colecta date din toate centrele universitare din România. Dacă va fi implementat la scară largă, proiectul ar putea deveni unul dintre cele mai ample programe de depistare precoce a HIV şi hepatitelor desfăşurate în sistemul medical românesc în ultimii ani.

Teste rapide HIV, în spitale

Una dintre cele mai importante componente ale programului este introducerea testelor rapide pentru depistarea infecţiei cu HIV în unităţile sanitare. Astfel, pacienţii infectaţi ar putea fi identificaţi imediat şi incluşi rapid în programele de monitorizare şi tratament.

„Datele colectate din centrele universitare şi spitalele participante vor fi centralizate la Institutul Matei Balş, urmând să ofere o imagine mai clară asupra numărului real de persoane infectate care nu au fost diagnosticate până acum”, spune dr Dorobăţ.

Specialiştii atrag atenţia că numeroşi români află că suferă de HIV sau hepatite virale abia în stadii avansate ale bolii, când opţiunile terapeutice sunt mai limitate, iar riscul de complicaţii este mult mai mare.

Cea mai mare maternitate din Moldova susţine programul

La Maternitatea „Cuza Vodă”, cea mai mare unitate de profil din Moldova, ajung anual aproximativ 20.000 de paciente, ceea ce oferă o imagine asupra importanţei testării precoce în prevenirea transmiterii unor boli infecţioase grave. Managerul Maternităţii, ec. Robert Dâncă, consideră că extinderea programului este esenţială atât pentru siguranţa pacienţilor, cât şi a personalului medical. „Toate pacientele în urgenţă sunt testate HIV şi din punct de vedere al viremiei, a hepatitelor. Ne bucură dacă se dezvoltă acest program, pentru că ne ajută dacă finanţarea este asigurată separat de finanţarea spitalului. Sunt iniţiative extrem de importante atât pentru paciente, cât şi pentru cadrele medicale”, a declarat acesta.

Diagnosticul timpuriu poate salva vieţi

Potrivit prof. dr. Carmen Dorobăţ, obiectivul principal al proiectului este depistarea cât mai rapidă a persoanelor infectate şi accesul acestora la tratament înainte de apariţia complicaţiilor. „Vom sublinia cât de important este să te testezi, să ai diagnosticul la timp, să te tratezi la timp, pentru că în felul acesta evoluţia oricărei boli infecţioase va fi favorabilă”, a explicat medicul. Laura RADU