Tinerii artiști, susținuți la Rocanotherworld

Trei dialoguri cu acces gratuit vor aduce la aceeași masă artiști, jurnaliști, arhitecți și reprezentanți ai administrației, în perioada 19-21 iunie 2026, la Iași.

Rocanotherworld, unul dintre festivalurile importante de muzică, artă și idei din România, deschide în acest an o conversație despre problemele reale din spatele scenei. Seria de dialoguri va începe vineri, 19 iunie 2026, la ora 15:00, cu întâlnirea „Cum ne susținem artiștii tineri? Rolul tinerilor în susținerea generației lor”.

Evenimentul, organizat în parteneriat cu Alecart, va aduce în discuție dificultățile întâmpinate de muzicienii, scriitorii, pictorii și performerii aflați la începutul unei cariere. Accesul limitat la resurse, lipsa vizibilității, educația culturală și apropierea publicului tânăr de artă se numără printre temele care vor fi abordate.

La dialog vor participa muzicianul Paul Tihan, membrii trupei Missed Call – Radu Săndulescu, Răzvan Nica și Cosmin Gafițescu –, alături de Ioana Popa, Maria Oglinzanu și Adela-Maria Roșca, din redacția Alecart. Întâlnirea va fi moderată de Emil Munteanu, coordonatorul Alecart.

Ce sacrificii presupune independența artistică

Cea de-a doua întâlnire va avea loc sâmbătă, 20 iunie, de la ora 11:00, sub titlul „Cât costă independența?”. Discuția va trece dincolo de imaginea romantică a artistului liber și va analiza dificultățile concrete ale unei cariere construite în afara marilor instituții culturale.

Artiștii independenți trebuie să găsească singuri finanțare, spații de lucru, canale de promovare și public. De multe ori, aceștia devin simultan creatori, manageri, organizatori și comunicatori, într-un sector în care veniturile și oportunitățile rămân imprevizibile.

Conversația îi va reuni pe Vlad Alui Gheorghe, muzician în trupa Adam’s Nest, Andrei Cozlac, artist video și lector la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, muziciana Cristina Dima, artista vizuală Georgea Dura și Alin Pandaru, vlogger și performer Emo Reunion. Dialogul va fi moderat de jurnalista Violeta Cincu.

Poate deveni Iașul un oraș mai prietenos cu artiștii?

Seria se va încheia duminică, 21 iunie, de la ora 11:00, cu întâlnirea „Orașul prietenos”. Invitații vor discuta despre diferența dintre un oraș care găzduiește ocazional festivaluri și unul care oferă, pe tot parcursul anului, condiții reale pentru creație și producție culturală.

Dezbaterea va urmări nevoia unor spații accesibile pentru repetiții, spectacole și expoziții, dar și rolul administrației, al mediului privat și al organizațiilor independente în dezvoltarea unei scene creative stabile.

La întâlnire vor participa Roxana Patricia Brohanschi, cofondatoare și directoare Rocanotherworld, designerul de interior Otilia Chitic, Bogdan Cotîrță, artist Melting Dice și cofondator Muzicon Timișoara, arhitecta Raluca Manoliu și Mihai Pricop, inspector de specialitate în cadrul Primăriei. Discuția va fi moderată de Alexandrina Dinga, fondatoarea Asociației Civica.

Rocanotherworld aduce la Iași muzică, artă și dezbateri

Dialogurile completează programul artistic al Rocanotherworld 2026 și transformă festivalul într-un spațiu de reflecție asupra viitorului culturii. Publicul este invitat nu doar să urmărească spectacolele, ci și să participe la conversații despre condițiile în care artiștii trăiesc, creează și își construiesc carierele.

Pe scenele festivalului vor concerta Alternosfera, Irina Rimes, om la lună, Robin and the Backstabbers, COJO, Taxi, HVNDS, Nuanțe, Adam’s Nest, Vlad Corb, Helda, A-C Leonte, L’Encore, Mădălina, Fier Vechi, Bob Ramanka, Liquid Wednesday, Mizantrop, Emo Reunion, Amivers, Alien și Donisan.

Clara DIMA