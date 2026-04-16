Topul banilor din medicina de familie la Iași. Cine încasează cele mai mari deconturi de la CAS

* medicina de familie înseamnă, la Iași, zeci de milioane de lei plătite din fondurile publice de sănătate, iar diferențele dintre cabinete sunt semnificative * datele din deconturile CAS Iași pentru ianuarie și februarie 2026 arată că, în numai două luni, au fost plătite peste 34,3 milioane de lei * în fruntea clasamentului apar furnizori care au depășit chiar și jumătate de milion de lei cumulat

Banii care pleacă lunar din fondurile publice către medicina de familie din Iași se măsoară în milioane de lei. Potrivit datelor extrase din deconturile CAS pentru ianuarie și februarie 2026, valoarea totală plătită către cabinetele și furnizorii de medicină de familie a fost de 16.926.234,36 lei în ianuarie și de 17.400.120,75 lei în februarie. În total, în numai două luni, nota de plată a ajuns la 34.326.355,11 lei.

Față de ianuarie, februarie a adus o creștere de aproape 474.000 de lei, adică aproximativ 2,8%, semn că presiunea financiară pe bugetul sănătății rămâne ridicată. La nivelul județului, aceste cifre arată clar că medicina de familie nu este doar primul contact al pacientului cu sistemul sanitar, ci și una dintre cele mai consistente linii de cheltuieli recurente.

Topul banilor scoate în față câțiva furnizori care domină detașat clasamentul deconturilor. Pe primul loc, în primele două luni din 2026, se află SC Centrul de Medicină de Familie SRL, cu 559.700,88 lei decontați. Urmează Centrul de Medicină de Familie Mironeasa – SCM, cu 340.836,38 lei, și SC Sanomed Consulting SRL, cu 243.088,20 lei. În același pluton al celor mai mari încasări se află SC Dr. Help Med SRL, cu 222.118,33 lei, și CMI dr. Blascu Vasile-Silviu, cu 208.880,94 lei.

Diferențele dintre cabinete sunt mari, iar ierarhia arată o concentrare vizibilă a banilor la vârful sistemului. Tot în zona celor mai mari decontări apar Centrul de Medicină de Familie Holmed – SCM, cu 198.597,66 lei, SC Sanoria SRL, cu 184.943,99 lei, CMI dr. Mercaș Chiriac Elena, cu 176.296,78 lei, SC Cabinet Medical dr. Vornicu Gina Janina SRL, cu 175.537,19 lei, și SC Helianthus Medical SRL, cu 173.994,93 lei.

Dacă privim separat lunile, în ianuarie 2026 cea mai mare sumă individuală din deconturi a revenit CMI dr. Blascu Vasile-Silviu, cu 101.001,13 lei. Au urmat CMI dr. Iordache Mihai Meluzin, cu 92.736,93 lei, și CMI dr. Mercaș Chiriac Elena, cu 89.891,27 lei. În februarie, liderul lunar a rămas tot CMI dr. Blascu Vasile-Silviu, care a urcat la 107.879,81 lei, urmat de SC Cabinet Medical dr. Vornicu Gina Janina SRL, cu 91.282,78 lei, și de CMI dr. Mercaș Chiriac Elena, cu 86.405,51 lei.

În ianuarie, din totalul de 16,92 milioane de lei, 3.997.491,51 lei au reprezentat componenta per capita, iar 12.928.742,85 lei componenta pentru servicii medicale. În februarie, structura a fost similară: 3.990.792,78 lei pentru per capita și 13.411.087,21 lei pentru servicii. Cu alte cuvinte, grosul finanțării vine acum din activitatea medicală raportată, nu doar din simpla listă de pacienți.

Sumele nu reprezintă salariul net al medicilor, ci decontările brute făcute de CAS către cabinete și societăți medicale. Din ele se plătesc asistentele, chiria, utilitățile, consumabilele, softurile medicale și celelalte cheltuieli de funcționare. Chiar și așa, topul arată fără echivoc unde se concentrează cei mai mulți bani din medicina de familie la Iași și cât de mare este, în realitate, costul lunar al acestui segment esențial al sistemului sanitar.

Clara DIMA