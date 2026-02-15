Trafic de droguri, la Iași: 3 kilograme de canabis și cocaină, confiscate

* anchetatorii au identificat mai multe locații tip „dead-drop”, unde un tânăr de 21 de ani ar fi amplasat substanțele în vederea comercializării * a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași, au destructurat o rețea de trafic de droguri de risc și mare risc, condusă de o persoană de doar 21 de ani.

Conform anchetatorilor, în luna februarie 2026, aceasta ar fi procurat, deținut și comercializat droguri prin metoda „dead drop”, plasând substanțele în locuri discrete, pentru a fi ridicate ulterior de clienți.

Acțiunea poliției a avut loc pe 14 februarie, când, în urma unei percheziții domiciliare, au fost ridicate aproximativ 3,1 kilograme de canabis și 50 de grame de cocaină, droguri de mare risc. Ulterior, anchetatorii au identificat mai multe locații tip „dead-drop”, unde tânărul ar fi amplasat substanțele în vederea comercializării ulterioare.

Metoda „dead drop” sau „cutia poştală moartă” este considerată o tehnică de comunicare între persoane care nu se întâlnesc direct, în care se plasează diferite obiecte sau substanţe care sunt ridicate ulterior.

În aceeași zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, pentru a asigura buna desfășurare a anchetei.

Autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.Carmen DEACONU, Laura RADU