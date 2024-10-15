Traficanții de droguri din Rediu, încătușați

Trei persoane, dintre care două provin din aceeaşi familie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru trafic de droguri de risc.

Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT, în cursul anului 2024, persoanele în cauză ar fi înfiinţat şi dezvoltat, în comuna Rediu, judeţul Iaşi, trei culturi de canabis outdoor, destinate comercializării.

În faza iniţială, acestea s-ar fi sprijinit reciproc, oferindu-şi atât seminţe, cât şi răsaduri de canabis, care ar fi fost plantate pe trei parcele de teren distincte.

La data de 10 octombrie, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare, unde au fost descoperite şi ridicate 12 plante de canabis aflate în stare de vegetaţie, o parte din acestea având inflorescenţele recoltate, peste 18 kilograme fragmente vegetale de canabis, 200 de grame de canabis, precum şi alte mijloace de probă.

În aceeaşi zi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea celor trei persoane, pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Secţia 8 de Poliţie Rurală Leţcani şi al jandarmilor din Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi. Laura RADU