Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Traficanții de droguri din Rediu, încătușați

Traficanții de droguri din Rediu, încătușați

Traficanții de droguri din Rediu, încătușați

Trei persoane, dintre care două provin din aceeaşi familie, au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, pentru trafic de droguri de risc.

Din cercetările efectuate de procurorii DIICOT, în cursul anului 2024, persoanele în cauză ar fi înfiinţat şi dezvoltat, în comuna Rediu, judeţul Iaşi, trei culturi de canabis outdoor, destinate comercializării.

În faza iniţială, acestea s-ar fi sprijinit reciproc, oferindu-şi atât seminţe, cât şi răsaduri de canabis, care ar fi fost plantate pe trei parcele de teren distincte.

La data de 10 octombrie, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare, unde au fost descoperite şi ridicate 12 plante de canabis aflate în stare de vegetaţie, o parte din acestea având inflorescenţele recoltate, peste 18 kilograme fragmente vegetale de canabis, 200 de grame de canabis, precum şi alte mijloace de probă.

În aceeaşi zi, procurorii DIICOT au dispus reţinerea celor trei persoane, pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi a dispus arestare preventivă a acestora, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi - Secţia 8 de Poliţie Rurală Leţcani şi al jandarmilor din Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi. Laura RADU

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe