Tramvaiul Cafenea a plecat la drum!

Sâmbătă, la Iași a fost inaugurat, pe traseul Târgu Cucu - Copou, Tramvaiul Cafenea, „o inițiativă inedită care oferă în același timp posibilitatea servirii unei cafele de calitate și posibilitatea de a cunoaște orașul într-un mod inedit și atractiv”.

Evenimentul de lansare a fost marcat de un moment artistic deosebit, un Café-Concert susținut de doi elevi talentați de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” – Ștefan Coma (saxofon) și Sebastian Holeră (clape), care au acompaniat călătoria inaugurală cu muzică live.

„Pe parcursul călătoriei, pasagerii au savurat o cafea aromată și au aflat detalii despre principalele obiective turistice ale orașului, într-o atmosferă de relaxare, cultură și turism”, au transmis reprezentanții CTP, precizând că în weekendul inaugural cursele au fost gratuite, între orele 10 și 18, pe traseul Tg.Cucu-Copou.

„Tramvaiul Cafenea s-a bucurat deja de o bună vizibilitate la nivel național. Sperăm să aibă succes și să fie îndrăgit de ieșeni și de cei care vizitează Iașul, un oraș european și tot mai dinamic”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Un vagon din parcul CTP, destinat casării, transformat în cafenea pe roți

În cadrul unui proiect realizat de Primăria Municipiului Iași, alături de Compania de Transport Public și Asociația Pasionaților de Transport Public Tramclub, un vagon din parcul CTP care inițial era destinat casării a fost transformat într-o elegantă cafenea pe roți.

Asociaţia Pasionaţilor de Transport Public Tramclub se implică voluntar în acţiunile iniţiate de CTP, desfăşurând diverse proiecte ce beneficiază de sprijinul companiei.

În urmă cu câțiva ani, a iniţiat proiectul „Iaşi – oraşul tramvaielor pictate, un alt proiect cu impact major fiind cel al creării identităţii vizuale pentru transportul public ieşean. După consultarea prin sondaj a locuitorilor oraşului, au fost stabilite culorile reprezentative pentru serviciul de transport public, vehiculele urmând să fie vopsite de acum într-o schemă care să le conţină.

Un alt obiectiv îl reprezintă crearea unui muzeu al transportului public, care să încerce să reconstituie istoria companiei prin intermediul obiectelor, vehiculelor şi documentelor păstrate, restaurate sau găsite la colecţionari. Adina MARCU