Trei artiști ieșeni aduc liedul și poezia în Sala Voievozilor

Iașul cultural își deschide din nou una dintre cele mai spectaculoase săli pentru un eveniment în care muzica, poezia și teatrul se întâlnesc într-o formulă de mare sensibilitate. Marți, 5 mai 2026, de la ora 19.00, Sala Voievozilor a Palatului Culturii va găzdui „Concert de lied și poezie”, un recital organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași și Ateneul Național din Iași.

Evenimentul îi aduce în fața publicului pe tenorul Gabriel Bîrjovanu, pe actrița Erica Moldovan și pe pianistul Ciprian Oloi, trei nume legate profund de scena artistică ieșeană, dar cu parcursuri care depășesc granițele orașului. Într-un spațiu încărcat de istorie, concertul propune o formă de întâlnire între lied, poezie și prezență scenică, mizând pe emoție, expresivitate și dialogul subtil dintre cuvânt și muzică.

Gabriel Bîrjovanu, tenor născut la Iași, revine în fața publicului cu experiența unei cariere impresionante. Format la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, unde este în prezent doctorand, artistul și-a început parcursul profesional pe scena Operei Naționale Române din Iași. A interpretat roluri importante din repertoriul de operă și operetă, printre care Alfredo din „La Traviata”, Rodolfo din „La Bohème”, Gabriel von Eisenstein din „Liliacul”, Graf Danilo din „Văduva veselă” și Don José din „Carmen”.

Cariera sa internațională a cunoscut un moment decisiv în 2003, când a fost selectat la Den Norske Opera & Ballet din Oslo, una dintre instituțiile importante ale scenei lirice europene. Acolo a activat timp de peste două decenii, urcând pe scenă în peste 1.700 de spectacole de operă și concerte simfonice. A colaborat cu dirijori de renume internațional, precum Antonio Pappano, Zubin Mehta și Riccardo Muti, și a cântat în producții prezentate în Norvegia, Germania, Italia, Austria, Franța, Maroc și Marea Britanie. A fost, de asemenea, unul dintre protagoniștii proiectului internațional „The 12 Tenors”.

În prezent, Gabriel Bîrjovanu își continuă activitatea ca solist independent, susținând recitaluri, concerte și producții de operă, dar și ca mentor pentru tinerii muzicieni. La Iași a fondat Scandinavia Music School, un proiect educațional prin care transmite mai departe experiența acumulată pe marile scene ale lumii.

Alături de el se va afla Erica Moldovan, una dintre personalitățile artistice marcante ale scenei ieșene. Actriță, regizoare, profesor și realizator de emisiuni de televiziune, Erica Moldovan are o activitate amplă în domeniul artelor spectacolului. A absolvit Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, secția Arta Actorului, și și-a completat formarea academică la Universitatea Catolică din Leuven, Belgia, unde a studiat Antropologia și Studiile culturale.

Debutul său pe scena Ateneului Național din Iași a avut loc în noiembrie 2006, în spectacolul „Hai să facem sex”, în regia lui Benoît Vitse. De atunci, a construit o carieră solidă, cu peste 40 de producții teatrale și cinematografice și sute de reprezentații. Printre rolurile sale de referință se numără Marilyn Monroe, Ioana d’Arc, Blanche DuBois din „Un tramvai numit Dorință”, Veta din „O noapte furtunoasă”, Zoe din „O scrisoare pierdută”, Catarina din „Îmblânzirea scorpiei” și Anna Petrovna din „Ivanov”.

Ca regizor, Erica Moldovan a semnat spectacole precum „Micul Prinț”, „Prima dată”, „Harap Alb”, „Făt-Frumos din Lacrimă”, „Astă-seară în familie”, „În seara de Moș Nicolae”, „Rădăcini” și „Enigma Otiliei”. În paralel, dezvoltă workshopuri dedicate comunicării, gestionării emoțiilor și construirii identității personale, folosind tehnicile actoricești în contexte educaționale și de dezvoltare personală.

Dimensiunea muzicală a serii va fi susținută la pian de Ciprian Oloi, doctor în muzică și unul dintre muzicienii apreciați ai scenei lirice ieșene. Cu studii aprofundate în pian și acompaniament, acesta activează ca maestru corepetitor la Opera Națională Română din Iași, unde are un rol esențial în pregătirea soliștilor și în realizarea spectacolelor. Experiența sa include colaborări cu instituții muzicale din România, dar și activitate artistică internațională în Franța și Maroc.

„Concert de lied și poezie” nu este doar un recital, ci o întâlnire între trei forme de expresie: vocea cântată, cuvântul rostit și acompaniamentul pianistic. Într-un oraș în care tradiția artistică se intersectează cu memoria locurilor, evenimentul de la Palatul Culturii propune publicului o seară construită pe rafinament, emoție și profunzime.

Biletele sunt disponibile pe site-ul ateneuiasi.ro și la casieria Ateneului Național din Iași.