Trenuri noi, pentru ieșeni

Ministrul Transporturilor a anunțat semnarea unor contracte de finanțare care, pe hârtie, ar putea marca una dintre cele mai consistente injecții de modernizare în transportul feroviar din ultimele decenii.

Este vorba despre achiziția a 20 de rame electrice interregionale și 16 locomotive electrice, un pachet de investiții evaluat la peste 250 de milioane de euro, finanțat integral din fonduri europene, inclusiv TVA, printr-un transfer de pe Planul Național de Redresare și Reziliență către Fondul pentru Modernizare - o mutare care, din perspectivă administrativă, sugerează atât presiunea pe absorbția fondurilor, cât și nevoia de salvare a unor proiecte considerate strategice.

Mesajul oficial este unul de optimism tehnologic și infrastructural: România intră, se afirmă, într-o etapă în care trenurile electrice noi vor începe să circule treptat pe rute considerate esențiale pentru conectarea regiunilor istorice. Harta invocată nu este una oarecare, ci una cu puternică încărcătură simbolică și economică: Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Suceava, Galați, Constanța, București - adică axele principale ale mobilității interne.

Se conturează imaginea unei rețele feroviare care, cel puțin declarativ, încearcă să redevină coloana vertebrală a transportului național. Rute lungi, interregionale, gândite pentru conectivitate, viteză și reducerea dependenței de transportul rutier: Cluj - Brașov, Iași - București - Constanța, Timișoara - Iași, dar și coridoare sudice și estice care leagă orașe-port și centre industriale.

În această viziune, cele 20 de rame electrice sunt prezentate ca elementul de bază al mobilității regionale moderne - trenuri care ar trebui să reducă timpii de deplasare și să ofere un nivel de confort comparabil cu standardele europene. În paralel, cele 16 locomotive electrice sunt proiectate pentru curse de lung parcurs, acoperind distanțe mari, de la vest la est și de la nord la sud, într-o încercare de a coagulare a unui sistem feroviar fragmentat.

Discursul oficial insistă pe ideea de „continuitate a investițiilor”, sugerând că proiectele nu au fost abandonate sau pierdute, ci relocate strategic între instrumente financiare europene. În spatele acestei narațiuni optimiste se află însă și o realitate structurală cunoscută: infrastructura feroviară din România este una dintre cele mai învechite din Uniunea Europeană, cu viteze medii scăzute, electrificare incompletă și material rulant în mare parte depășit moral și tehnic.

Din acest motiv, orice achiziție de material rulant nou capătă automat o semnificație mai mare decât simpla modernizare tehnică — devine un semnal de recuperare istorică.

Promisiunea centrală este clară: transport „curat, sigur și eficient”, conectivitate între regiuni, reducerea timpilor de parcurs și creșterea calității serviciilor publice. În limbaj politic, acesta este echivalentul unei promisiuni de aliniere la standardele europene de mobilitate feroviară. Daniel BACIU