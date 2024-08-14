„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
UAT ORAȘUL VICOVU DE SUS – beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea BIVOLARIA, oraş VICOVU DE SUS, Judeţul SUCEAVA”,
COMUNICAT DE PRESĂ
Data: 14.08.2024
UAT ORAȘUL VICOVU DE SUS, în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ÎN LOCALITATEA BIVOLARIA, ORAŞ VICOVU DE SUS, JUDEŢUL SUCEAVA”, cod SMIS 123229
