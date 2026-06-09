UE le dă 75.000 de euro ieșencelor cu idei în tehnologie

Femeile din Iași care au fondat sau vor să dezvolte afaceri inovatoare în tehnologie pot primi sprijin european de 75.000 de euro. Programul Women TechEU 2 EIC finanțează proiecte aflate la început de drum, dar cu miză reală de inovare, de la sănătate digitală și inteligență artificială până la robotică, energie, agricultură inteligentă sau soluții pentru orașe mai eficiente.

Nu este vorba despre o finanțare pentru orice mică afacere, ci despre proiecte conduse de femei care pornesc din tehnologie, cercetare, știință aplicată sau inovație. În această zonă pot intra, de exemplu, soluțiile de sănătate digitală, aplicațiile bazate pe inteligență artificială, robotica, biotehnologia, energia verde, agricultura inteligentă, securitatea cibernetică sau tehnologiile pentru orașe smart.

Programul este important pentru Iași, un oraș în care tehnologia nu mai înseamnă doar outsourcing sau locuri de muncă în corporații, ci și produse proprii, startup-uri, soluții medicale digitale, proiecte educaționale, cercetare aplicată și comunități antreprenoriale. În ultimii ani, tot mai multe femei au intrat în zona de business, IT, AI, sănătate digitală sau consultanță tehnologică, însă accesul la finanțări mari rămâne încă dificil.

Cine poate aplica

Fiecare proiect selectat poate primi un grant de 75.000 de euro. Finanțarea este non-dilutivă, ceea ce înseamnă că antreprenoarele nu trebuie să cedeze o parte din firmă pentru a primi banii.

Pe lângă finanțare, programul oferă sprijin pentru dezvoltarea afacerii: mentorat, coaching, training, conectare cu experți, acces la rețele europene și oportunități de apropiere de investitori. Practic, programul nu oferă doar bani, ci și un cadru în care o idee tehnologică poate fi testată, rafinată și dusă mai aproape de piață.

Programul este dedicat femeilor care au fondat sau cofondat startup-uri aflate la început de drum și care ocupă o poziție de conducere în companie, cum ar fi CEO, CTO, CSO sau o funcție echivalentă. De asemenea, femeia fondatoare sau cofondatoare trebuie să dețină cel puțin 25% din companie la momentul depunerii aplicației.

Compania trebuie să fie înregistrată într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară asociată programului Horizon Europe și să aibă o vechime de cel puțin șase luni, dar nu mai mult de opt ani. Așadar, programul nu este pentru simple intenții sau idei rămase pe hârtie, ci pentru proiecte care au deja o formă juridică și pot demonstra potențial tehnologic.

Până când se depun aplicațiile

Apelul Women TechEU 2 EIC este deschis din 1 iunie 2026, iar aplicațiile se depun în două etape. Mai întâi, candidatele trebuie să completeze etapa de eligibilitate, prin care se verifică dacă firma și fondatoarea îndeplinesc regulile programului. Doar aplicantele declarate eligibile pot trece apoi la etapa de propunere completă.

Pentru etapa de eligibilitate, programul are evaluări săptămânale, în fiecare marți, la ora 17:00, ora Bruxelles-ului. Primul termen este 30 iunie 2026, ora 17:00 CEST. Ultimul termen anunțat pentru această etapă este 13 iulie 2027, ora 17:00 CEST.

Iașul are deja femei care construiesc în tehnologie

Exemplele există deja în ecosistemul ieșean sau în zona româncelor formate la Iași. Mihaela Onofrei, CEO și cofondatoare Apollo AI Technologies, conduce un startup din Iași care dezvoltă soluții de inteligență artificială pentru medici și farmaciști. Compania a creat instrumente digitale pentru acces rapid la informații medicale și interacțiuni între medicamente, într-un domeniu în care tehnologia poate reduce timpul pierdut de specialiști și poate sprijini decizia medicală.

Un alt exemplu este Ana-Maria Pricop, cofondatoare a startup-ului Outdid, o companie care dezvoltă soluții de verificare digitală a identității, cu accent pe protecția datelor personale. În comunitatea de startupuri și AI apare și numele Alexandrei Botezatu, asociată cu Narrio și Cube, proiecte orientate spre produse digitale și soluții AI pentru business. Prezența unor astfel de fondatoare în evenimentele de startup și tehnologie din Iași arată că orașul începe să producă nu doar angajați în IT, ci și inițiative antreprenoriale conduse de femei.

În Iași există tot mai multe femei active în IT, medicină, educație, cercetare, business, industrii creative și proiecte cu impact social. Multe dintre ele au idei care pot deveni produse, aplicații, servicii digitale sau soluții pentru probleme reale, dar trecerea de la idee la firmă rămâne dificilă.

Finanțările europene de acest tip pot reduce distanța dintre laborator, birou, clinică, universitate sau comunitate și piața reală.

Dan DIMA