Un basarabean a încercat să intre în România cu peste 27.000 de pachete de țigări!

O operațiune de control a polițiștilor de frontieră din cadrul Sectorului Rădăuți Prut – ITPF Iași a scos la iveală o schemă ingenioasă de contrabandă, în care țigările erau ascunse cu măiestrie în cutii de fructe, prin metoda „capac”.

În dimineața zilei de 2 martie, în jurul orei 05.45, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, condus de un bărbat de 35 de ani, a fost oprit pentru verificări în localitatea Rădăuți Prut. Șoferul declara că transportă doar mere, dar suspiciunile polițiștilor s-au dovedit pe deplin întemeiate.

După ce microbuzul a fost condus la sediul Sectorului Poliției de Frontieră pentru control amănunțit, polițiștii au descoperit 55 de cutii cu țigarete ascunse în interiorul coletelelor de mere, metoda „capac” fiind folosită pentru a masca contrabanda.

Cantitatea totală: 550.000 țigarete (aproximativ 27.500 pachete), în valoare de 344.750 lei. Microbuzul implicat, evaluat la 17.500 lei, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Conducătorul auto a fost reținut pentru 24 de ore, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului. Autoritățile verifică întreaga rețea infracțională și identifică toți cei implicați.

Această descoperire scoate în evidență ingeniozitatea infractorilor care încearcă să păcălească autoritățile prin metode sofisticate. În acest caz, metoda „capac” a permis ascunderea unei cantități uriașe de țigarete sub aparenta normalitate a transportului de fructe.

Polițiștii de frontieră atrag atenția că astfel de operațiuni nu doar încalcă legea, dar reprezintă și un risc major pentru sănătatea publică, având în vedere proveniența țigărilor și lipsa controalelor fiscale.