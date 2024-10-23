Un drum județean a luat-o la vale

Un adevărat crater a apărut pe una din benzile de circulație de pe drumul județean 207A, din comuna Sinești, drum care duce spre Roman. Deși drumul este abia modernizat, infiltrațiile au părut ca în decurs de câteva luni drumul să cedeze. Acum se circulă pe o singură bandă, iar șoferii se tem ca și restul șoselei va ceda.

Primele semne că drumul ar putea avea probleme au apărut în aprilie 2023, după ninsori. Apoi, după fiecare ploaie, din cauza infiltrațiilor situația s-a agravat. În urmă cu câteva zile, una din benzi a cedat de tot, iar în loc s-a format un crater care măsoară în unele locuri și un metru adâncime.

Șoferii se tem

Cei care frecventează zona spun că se tem ca într-o zi se vor trezi luați de pământ la vale cu tot cu mașini și ca oricând se poate întâmpla o tragedie. „Drumul e bun, dar e rău că nu îl facem. Poate să se întâmple oricând o catastrofă. Riscăm să venim până aici şi să vedem cum totul o ia la vale”, spune un șofer. „Nu cred că peste noapte s-a surpat totul odată, s-a surpat treptat, el putea să vadă şi să înceapă să niveleze pământul, să facă o susţinere... Nu mai e o groapă, asta e crater. Foarte periculos în special noaptea, pentru cei care nu ştiu acestă porţiune de drum şi vin din deal, nici nu mai au timp să frâneze, săracii. Mai ales acum că vine frigul și se formează polei. Sper să se ia o decizie inainte să se ajungă la o tragedie”, explică un alt conducător auto.

„E un mare pericol. Eu cred că ar trebui închis. Maşinile grele cu siguranţă nu mai pot trece pe aici. Chiar şi cu camionul cu care sunt eu, se poate surpa în timp ce trec”, spune șoferul unei autoutilitare.

Versantul va fi stabilizat, dar drumul nu va fi reparat

Direcția Județeană de Drumueu spune ca nu poate face curând reparații fără un proiect, o soluție tehnică și un buget aferent, dar vrea să stabilizeze versantul. „Noi avem o solicitare depusă la Compania Națională de Investiții și urmează sa fim aprobați pentru a face toată documentația, spre a interveni în regim de urgență cu o lucrare de consolidare. Asta doar pentru a pune in siguranță pe timpul iernii, facem și o anexă de reparații curente prin care vom putea interveni imediat pe acel tronson, sa punem în siguranță pe timp de iarnă. Vom face un blocaj de bolovani, vom semnaliza în continuare zona si vom ține sub observație”, explică Ciprian Ciucan, director DJADP Iași.

Doar pentru intervenția de urgență de stabilizare vor fi necesari în jur de 350 de mii de lei. În urmă cu joi ani drumul a fost modernizat, iar costurile au ajuns atunci la 8 milioane de lei, fără a se interveni și la structura de rezistență a drumului.

Maria STANCU