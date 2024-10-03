Un plutonier şi-a părăsit postul pentru o întâlnire nocturnă

După 20 de ani de servit patria, nu se poate spune că plutonierul major Andrei G. nu ştia regulamentele militare. Le-a încălcat fără să-i pese şi a făcut-o cu premeditare, în noaptea de 3 spre 4 decembrie 2022. Andrei fusese programat să efectueze serviciul de permanenţă pe unitate, în calitate de ajutor al ofiţerului de serviciu pe obiectiv. Tură de 24 ore. Răstimp în care a părăsit, de două ori, postul fără aprobarea superiorului.

Prima ieşire din dispozitiv a fost una de testare. Astfel, în jurul orei 22.00, plutonierul a ieşit din unitate, s-a urcat în maşină şi a mers până la o staţie peco, să-şi cumpere ţigări. S-a întors, nimeni nu se alarmase, doar doi camarazi îl văzuseră plecând şi venind. Credeau că are aprobare, nu l-au întrebat.

Văzând că-i merge, Andrei şi-a mai părăsit o dată postul. De data asta, pentru mult mai mult timp. Aproximativ trei ore. Divorţat de ceva vreme, tocmai tatona o nouă relaţie, acesta se pare că a fost motivul pentru care a încălcat regulamentul militar. Separarea de soţie îl afectase, a beneficiat de consiliere din partea psihologlui unităţii şi, pentru mai multă siguranţă, fusese exclus din executarea serviciului interior şi din toate activităţile care presupun utilizarea armamentului şi muniţiei. Era monitorizat atât de către psiholog, cât şi de comandanţii nemijlociţi. În noaptea aceea, nu s-a întmplat aşa ceva.

Ghinionul militarului a fost că, la întoarcerea în unitate, a fost văzut de o santinelă, care a raportat aspectul, prin staţie, comandantului pazei. La rândul lui, acesta l-a înştiinţat pe ofiţerul de serviciu şi, drept urmare, a fost declanşată cercetarea disciplinară la nivelul unităţii. Cercetare care s-a finalizat cu înaintarea dosarului către Parchetul Militar. Procurorul de caz a finalizat rechizitoriul la începutul acestui an, a urmat judecarea şi, alaltăieri, magistraţii militari au pronunţat sentinţa. Una foarte blândă, şase luni, cu amânarea executării pedepsei. Plutonierul major îşi păstrează serviciul. Claudiu CONSTANTIN