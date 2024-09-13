Un preot,din Botosani, iubit de către toți credincioșii a murit, după ce s-a infectat cu West Nile

Unul dintre cei mai iubiți și respectați preoți din județul Botoșani, părintele Ioan Alupoaiei, a decedat în urma unei infecții cu virusul West Nile. După o luptă de trei săptămâni cu boala, părintele Alupoaiei s-a stins din viață pe patul unui spital din Iași.

Părintele Ioan Alupoaiei, în vârstă de 62 de ani, a fost internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat semnificativ. Inițial, acesta a ajuns la Urgențe în stare critică și, după ce a intrat în comă neurologică, a fost transferat la Iași pentru tratament specializat. Analizele au confirmat prezența virusului West Nile, iar starea sa a necesitat intubare. După o perioadă de îmbunătățire, preotul părea că își revine, dar din păcate, starea sa s-a agravat din nou.

În această dimineață, părintele Ioan Alupoaiei a fost declarat decedat, lăsând în urmă o comunitate întristată. Reprezentanții Protopopiatului Botoșani au anunțat cu durere în suflet pierderea preotului și au cerut ca acesta să fie pomenit timp de 40 de zile. "Dumnezeu să-l ierte", au transmis aceștia.

Specialiștii atrag atenția că infecția cu virusul West Nile este transmisă exclusiv prin înțepătura de țânțar și nu se răspândește de la om la om.