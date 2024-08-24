Una din zece femei suferă de endometrioză

Endometrioza este o afecțiune ginecologică complexă și adesea greu de diagnosticat, care afectează aproximativ 10% dintre femeile aflate la vârsta reproductivă. Deși este relativ comună, această boală rămâne insuficient înțeleasă și adesea ignorată, lăsând multe femei să sufere în tăcere.

Endometrioza se caracterizează prin prezența țesutului similar endometrului (mucoasa uterului) în afara uterului. Acest țesut poate fi găsit pe ovare, trompe uterine, peritoneu și alte organe din zona pelviană. Cauzele exacte ale endometriozei nu sunt pe deplin cunoscute, dar există mai multe teorii:

Menstruația retrogradă: se crede că fluxul menstrual care curge înapoi prin trompele uterine în cavitatea pelviană ar putea contribui la implantarea și dezvoltarea țesutului endometrial în afara uterului.

Transformarea celulelor peritoneale: unele celule din abdomen se pot transforma în celule similare celor endometriale sub influența unor factori hormonali sau imunitari.

Factori genetici: endometrioza pare să aibă o componentă ereditară, femeile care au rude apropiate cu această afecțiune fiind mai predispuse să o dezvolte.

Teoria transplantului: țesutul endometrial ar putea fi răspândit în afara uterului prin intervenții chirurgicale, cum ar fi cezariană sau alte operații pelviene.

Simptomele endometriozei

Simptomele endometriozei variază în intensitate și pot include:

Dureri pelviene cronice: acestea sunt adesea legate de ciclul menstrual și pot deveni debilitante.

Menstruații dureroase (dismenoree): femeile cu endometrioză pot experimenta dureri severe în timpul menstruației.

Durere în timpul actului sexual: dispareunia sau durerea în timpul contactului sexual este un alt simptom comun.

Infertilitate: endometrioza este asociată frecvent cu dificultăți de concepție.

Oboseală și simptome gastrointestinale: balonarea, constipația, diareea și greața sunt simptome care pot apărea, mai ales în timpul menstruației.

Ce trebuie făcut?

Diagnosticul endometriozei poate fi dificil și adesea întârziat, deoarece simptomele pot imita alte afecțiuni ginecologice. În general, pașii de urmat includ:

Consult medical specializat: dacă bănuiți că aveți endometrioză, este esențial să consultați un medic ginecolog. Diagnosticarea definitivă se face prin laparoscopie, o intervenție chirurgicală minim invazivă.

Tratament medical: opțiunile de tratament includ analgezice, terapie hormonală (pentru a reduce sau a opri menstruația și, astfel, creșterea țesutului endometrial) și, în cazuri severe, chirurgie pentru a îndepărta cât mai mult posibil din țesutul endometrial.

Managementul durerii: tratamentul durerii poate include antiinflamatoare nesteroidiene, tratamente hormonale și, în unele cazuri, medicamente pentru durerea cronică.

Suport emoțional și psihologic: endometrioza poate avea un impact major asupra sănătății mintale, iar suportul psihologic poate fi crucial.

Stilul de viață și managementul endometriozei

Gestionarea endometriozei implică adesea ajustări ale stilului de viață pentru a reduce simptomele și a îmbunătăți calitatea vieții:

Dieta antiinflamatoare: o dietă bogată în alimente antiinflamatoare, cum ar fi fructele, legumele, peștele și uleiul de măsline, poate ajuta la ameliorarea inflamației și durerii.

Exerciții fizice regulate: activitatea fizică moderată poate ajuta la reducerea simptomelor prin îmbunătățirea circulației sanguine și a eliberării de endorfine, care sunt analgezice naturale.

Tehnici de relaxare: yoga, meditația și alte tehnici de relaxare pot fi benefice în gestionarea stresului și a durerii asociate cu endometrioza.

Evitarea factorilor declanșatori: identificarea și evitarea alimentelor sau activităților care declanșează simptomele poate fi utilă.

Endometrioza este o boală care afectează nu doar fizic, ci și emoțional și social femeile care se confruntă cu ea. Informarea corectă, diagnosticarea timpurie și tratamentul adecvat sunt esențiale pentru a îmbunătăți calitatea vieții acestor femei. Suportul din partea comunității medicale, a familiei și a prietenilor poate face o diferență semnificativă în viața celor care suferă de această afecțiune.



