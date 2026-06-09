Robotica a ieșit de mult din zona demonstrațiilor spectaculoase și a ajuns în viața de zi cu zi a copiilor. În tot mai multe școli, cluburi educaționale și centre private din Iași, elevii sunt încurajați să construiască roboți, să înțeleagă mecanisme simple, să programeze mișcări și să găsească soluții atunci când ceva nu funcționează. Pentru copii, robotica nu este doar tehnologie. Este joc, logică, răbdare, colaborare și curajul de a încerca din nou.

Pe acest interes crescut se dezvoltă și taberele de vară cu profil educațional. O tabără locală, organizată în 2026 pentru copii cu vârste între 7 și 14 ani, propune șapte serii, fiecare cu aproximativ 40 de participanți. Programul include robotică, ecologie, animale și activități în natură, într-o formulă care arată cum se schimbă vacanța copiilor din oraș. Nu mai este vorba doar despre supraveghere și timp petrecut în aer liber, ci despre experiențe prin care copiii sunt stimulați să observe, să construiască, să pună întrebări și să lucreze împreună.

Robotica, limbajul prin care copiii învață să gândească

În ultimii ani, multe școli au introdus cluburi sau activități de robotică, fie prin proiecte proprii, fie prin parteneriate cu organizații educaționale. Interesul este ușor de înțeles. Robotica îi atrage pe copii pentru că are un rezultat vizibil. Ei nu lucrează doar pe caiet și nu primesc doar explicații abstracte. Montează piese, testează comenzi, văd dacă robotul se mișcă, repară greșeli și descoperă, pas cu pas, cum o idee poate deveni un obiect funcțional. „Pentru un copil, o astfel de activitate poate fi mai puternică decât o lecție clasică. Învață matematică fără să i se spună mereu că face matematică. Învață logică fără să primească neapărat definiții. Învață să se concentreze, să colaboreze și să accepte că prima încercare nu este întotdeauna cea bună. Tocmai de aceea, robotica a devenit una dintre cele mai folosite metode de stimulare a gândirii aplicate”, a spus Ioana Amariei, coordonatoarea unui astfel de club.

De ce caută părinții astfel de tabere

Pentru părinți, taberele de vară cu robotică răspund unei nevoi tot mai clare. Copiii sunt atrași de tehnologie, dar nu orice contact cu tehnologia este folositor. Una este să petreci ore în fața unui ecran, consumând jocuri și filmulețe, și alta este să înțelegi cum funcționează un mecanism, cum se scrie o comandă simplă sau cum se rezolvă o problemă împreună cu alți copii.

Acesta este motivul pentru care taberele tech au început să fie privite ca un fel de after-school premium al vacanței. Ele promit mai mult decât ocuparea timpului liber. Promit stimulare intelectuală, socializare, lucru pe proiect, disciplină relaxată și contact cu domenii considerate importante pentru viitor. Într-un oraș universitar precum Iașul, unde educația, IT-ul și activitățile extracurriculare au devenit repere importante pentru multe familii, astfel de programe capătă tot mai multă vizibilitate.

Când roboții întâlnesc natura

Un punct important al taberei este faptul că robotica nu apare singură în program, ci alături de ecologie, animale și natură. „Această combinație este esențială. Copiii nu au nevoie doar să învețe tehnologie, ci și să înțeleagă lumea în care tehnologia este folosită. Un robot, o aplicație sau un mecanism pot deveni instrumente prin care copilul observă mediul, înțelege fenomene simple și descoperă legătura dintre știință și viața reală.

Activitățile despre animale și natură aduc în tabără o dimensiune afectivă și practică. Copiii învață să fie atenți, să aibă grijă, să respecte reguli și să privească mediul din jur cu mai multă responsabilitate”, a continuat Ioana Amariei

Taberele educaționale, o piață în creștere

Faptul că o tabără locală propune șapte serii, fiecare cu câte 40 de copii, arată că interesul nu este întâmplător. Există o cerere reală pentru programe care combină vacanța cu învățarea aplicată. Părinții aleg tot mai atent activitățile de vară, compară temele, verifică programul, caută siguranță, dar și conținut cu sens.

Această piață educațională se dezvoltă pe fondul unei schimbări mai largi. Școala rămâne importantă, dar părinții simt că nu mai este suficientă. Copiii au nevoie de contexte în care să aplice ceea ce învață, să se exprime, să descopere ce le place și să-și testeze abilitățile. Taberele de robotică, ecologie și natură vin exact în această zonă, între școală și joacă, între educație și vacanță.

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