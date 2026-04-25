Pagina principală Moldova Val de scumpiri în benzinăriile ieșene

Piața carburanților revine brutal peste praguri psihologice care păreau, pentru scurt timp, depășite. După o aparentă perioadă de respiro, marile lanțuri au apăsat din nou pedala majorărilor, iar motorina sare din nou peste 9 lei/litru în majoritatea stațiilor.

Liderul pieței, Petrom, a dat tonul scumpirilor încă de dimineață: +10 bani/l la benzină și +20 bani/l la motorină. Astfel, benzina standard ajunge la 8,72 lei/l, iar motorina la 8,98 lei/l – un prag care, deși încă sub 9 lei în această rețea, este rapid depășit de restul pieței.

Efectul de domino nu a întârziat. În stațiile OMV și Socar, motorina urcă la 9,07 lei/l, în timp ce Lukoil duce prețul chiar mai sus, la 9,15 lei/l – un nou vârf care tensionează și mai mult piața. Rompetrol rămâne ușor sub acest prag, cu 8,99 lei/l, dar presiunea este evidentă.

La benzină, tabloul nu este cu mult mai liniștitor. Cel mai mic preț se găsește la Socar – 8,34 lei/l, însă diferențele cresc rapid: Lukoil urcă la 8,62 lei/l, Rompetrol la 8,68 lei/l, Mol la 8,69 lei/l, iar Petrom și OMV închid plutonul cu 8,72 lei/l, respectiv 8,83 lei/l.

Creșterile sunt rapide, coordonate și resimțite imediat în buzunarele șoferilor. După doar câteva zile de scăderi, piața pare să fi intrat din nou într-o spirală ascendentă, iar întrebarea care planează peste toți este cât de sus vor mai urca prețurile.

 

