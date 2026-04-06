Vânzătorii de miei, verificați la sânge

Autoritățile sanitar-veterinare au intensificat controalele în piețele și măcelăriile din Iași, în contextul apropierii sărbătorilor pascale, când cererea pentru carne de miel crește semnificativ. La piață doar mieii ștampilați pot fi vânduți și nu oricum, ci la carcasa întreaga, jumătăți sau sfert.

Inspectorii verifică atât proveniența cărnii, cât și respectarea normelor de comercializare. Comercianții care nu pot demonstra trasabilitatea produselor riscă să rămână fără marfă. „Sunt autorizate ca spații de comercializare a cărnii de miel în carcasă, semicarcasă și sferturi. Orice consumator, dacă își dorește carne de miel pe masa de Paște, poate să cumpere chiar și cea mai mică cantitate, adică un sfert de miel”, a declarat Denisa Talef, reprezentant DSV Iași.

În timpul controalelor din piață, inspectorii verifică inclusiv existența ștampilei sanitar-veterinare pe carne. La primul control deja au fost găsit primele probleme: „Are ștampilă? Unde e ștampila? Nu aveți ștampile pe asta”, se aude într-unul dintre controalele efectuate la fața locului. Inspectorul DSV confiscă imediat carnea care nu are ștampile. Ștampila rotundă arată ca a fost tăiat la punctul de sacrificarespecia pregătit la piața de la Hala Central. Ștampila ovală arată ca mielul a fost sacrificat într-un abator. Orice altă variantă nu este permisă.

Pe de altă parte, clienții sunt tot mai atenți la ceea ce cumpără. „Cel mai bine prefer să îl văd la fața locului, cum arată carnea, culoarea, cât de proaspătă este”, spune o femeie aflată la cumpărături.

Și comercianții îi avertizează pe cumpărători să fie prudenți. „Să bage de seamă de la cine cumpără. Nu poți să iei un miel de pe stradă, fără să te cunosc, fără să mă cunoști”, a declarat un vânzător din piață.

Autoritățile atrag atenția și asupra ofertelor din mediul online, unde prețurile mult sub media pieței pot ascunde riscuri. Consumatorii sunt sfătuiți să achiziționeze carne doar din surse autorizate, pentru a evita eventuale probleme de sănătate.

Deși prețul cărnii de miel se menține între 30 și 50 de lei kilogramul, mulți români spun că își permit cu greu să cumpere cantități mari, preferând porții mai mici pentru masa de Paște. Maria STANCU