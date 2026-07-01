Viața pacienților din Iași depinde de o investiție de 90.000 lei! Decizie esențială pentru transfuzie

* La Iași, echipamentul pentru testarea sângelui donat are peste 20 de ani și putea deveni un punct vulnerabil * Consiliul Județean a ajutat la corectarea acestei situații

O decizie cu impact direct asupra siguranței medicale din județul Iași a fost pusă în mișcare la nivel administrativ. Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași a înaintat oficial o cerere de cooperare pentru implementarea proiectului „Parteneriat pentru sănătate!”, prin care se solicită finanțarea achiziției unei linii ELISA, echipament esențial pentru testarea sângelui donat.

Proiectul vizează perioada iulie – septembrie 2026 și are o valoare de 90.172 lei, sumă propusă spre alocare din bugetul județului Iași.

Un echipament vital într-un sistem care nu își permite erori

Linia ELISA este utilizată pentru testarea obligatorie a unităților de sânge și a componentelor sanguine, înainte ca acestea să ajungă la pacienți. Practic, este una dintre verigile critice ale siguranței transfuzionale, filtrul care separă gestul de solidaritate al donatorilor de riscurile medicale ascunse.

Sângele colectat este utilizat zilnic în spitalele din județul Iași pentru urgențe, accidente, intervenții chirurgicale majore, transplanturi și tratamente oncologice, iar continuitatea și siguranța acestui flux depind direct de capacitatea de testare a centrului.

Consiliul Județean Iași are posibilitatea legală de a finanța astfel de proiecte de interes public județean.

În acest cadru, instituția a aprobat anterior mecanismele de colaborare prin hotărâri succesive, actualizate inclusiv în anii 2023 și 2024, ceea ce permite derularea de parteneriate cu instituții publice din domeniul sănătății.

„Nu este o investiție vizibilă, dar este una vitală”

Deși suma solicitată - 90.172 lei - este redusă raportat la bugetul județean, impactul proiectului este considerat major. Grupurile țintă sunt atât donatorii de sânge, cât și pacienții din spitalele ieșene, adică întreaga comunitate care poate ajunge, la un moment dat, dependentă de o transfuzie.

Fiecare unitate de sânge trebuie verificată riguros înainte de utilizare, iar funcționarea corectă a echipamentelor de laborator este esențială pentru prevenirea riscurilor infecțioase și pentru menținerea încrederii în sistemul transfuzional.

Administratorul public al județului Iași, Andrei Cazacu, subliniază importanța proiectului dincolo de dimensiunea sa tehnică: „Poate că nu este genul de investiție care se vede de la distanță. Dar este una care poate face diferența dintre nesiguranță și încredere. Dintre un risc și o șansă. Într-o zi, oricare dintre noi poate avea nevoie de sânge. După un accident, în timpul unei operații sau în lupta cu o boală. Fiecare unitate de sânge este testată obligatoriu. Doar după aceste verificări poate ajunge în siguranță la pacient. La Iași, echipamentul existent are peste 20 de ani și putea deveni un punct vulnerabil”.

Într-un sistem medical în care urgența este constantă, investițiile în echipamente de laborator nu au spectaculozitatea proiectelor vizibile, dar au un rol decisiv. La Iași, modernizarea liniei ELISA înseamnă consolidarea unei verigi critice din lanțul transfuzional și, implicit, creșterea siguranței pentru mii de pacienți.

Este genul de investiție care nu schimbă imaginea orașului, dar poate schimba destine. Carmen DEACONU