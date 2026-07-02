Virusul care provoacă mii de cazuri de cancer face ravagii în țară, deși poate fi prevenit

* România continuă să ocupe un loc alarmant în clasamentele europene atunci când vine vorba despre cancerele provocate de infecția cu HPV, iar specialiștii avertizează că mii de vieți sunt puse în pericol în fiecare an din cauza lipsei prevenției * IRO Iași derulează programe și proiecte (precum CLARA și ONCOPREV) prin care femeile cu vârsta între 25 și 65 de ani pot beneficia gratuit de testare HPV și Babeș-Papanicolaou

Deși medicina oferă de ani buni soluții eficiente prin vaccinare și screening periodic, țara noastră înregistrează în continuare una dintre cele mai ridicate rate de incidență și mortalitate prin cancer de col uterin din Uniunea Europeană.

Institutul Regional de Oncologie din Iași dispune de primul cabinet de imunizare anti-HPV din regiune. Vaccinul este gratuit pentru fete și băieți (11-18 ani) și compensat pentru adulți.

Mulți români cred că HPV afectează exclusiv femeile

O cercetare realizată în șapte țări europene, inclusiv în România, scoate la iveală o realitate îngrijorătoare. Deși 37% dintre respondenți spun că s-ar vaccina dacă ar primi informații clare despre riscuri și eligibilitate, aproape o treime așteaptă recomandarea explicită a medicului, iar 35% rămân sceptici față de vaccinare, ceea ce demonstrează că lipsa informațiilor și neîncrederea continuă să reprezinte obstacole majore.

Studiul relevă și numeroase mituri care persistă în rândul populației. Mulți români cred că HPV afectează exclusiv femeile și este asociat doar cu cancerul de col uterin, fără să știe că virusul poate provoca și alte forme de cancer, inclusiv la bărbați. Alții consideră că o relație stabilă sau utilizarea mijloacelor de protecție elimină complet riscul infectării, în timp ce numeroase persoane nu știu că vaccinarea poate fi recomandată și după vârsta de 27 de ani.

Diferențele dintre femei și bărbați sunt evidente. Femeile caută mai frecvent informații despre HPV și își asumă responsabilitatea prevenirii, în timp ce bărbații tind să considere că virusul reprezintă o problemă exclusiv feminină și discută mult mai rar despre sănătatea sexuală.

80% dintre persoanele active sexual vor intra în contact cu virusul de-a lungul vieții

La nivel european, România și Polonia sunt țările în care reticența față de vaccinare și neîncrederea în sistemul medical rămân cele mai ridicate, în special în mediul rural. În plus, costul vaccinului continuă să fie perceput de mulți drept o barieră importantă.

Medicii atrag atenția că infecția cu HPV este extrem de răspândită. Aproximativ 80% dintre persoanele active sexual vor intra în contact cu virusul de-a lungul vieții. În majoritatea cazurilor organismul elimină infecția, însă atunci când aceasta persistă, anumite tulpini cu risc înalt pot provoca, în timp, apariția unor forme grave de cancer.

La nivel mondial, HPV este responsabil de aproape toate cazurile de cancer de col uterin și este asociat, de asemenea, cu cancere anale, vaginale, vulvare și alte afecțiuni oncologice atât la femei, cât și la bărbați. Din acest motiv, prevenția este considerată una dintre cele mai eficiente arme împotriva acestor boli.

Situația din România rămâne dramatică

Potrivit specialiștilor, în fiecare an sunt diagnosticate peste 3.300 de cazuri noi de cancer de col uterin, iar aproximativ 1.700-1.800 de femei își pierd viața din cauza acestei afecțiuni. Incidența este aproape dublă față de media Uniunii Europene, iar peste 95% dintre cazuri sunt provocate de infecția cu HPV.

Medicii subliniază că această boală este printre puținele tipuri de cancer care pot fi prevenite eficient prin vaccinare și screening periodic, însă nivelul redus al vaccinării face ca România să rămână printre cele mai afectate state europene. Nicoleta ZANCU