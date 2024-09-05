Zeci de mii de pensii vor fi recalculate!

Mica recalculare este mai greu de făcut decât marea recalculare a pensiilor. O spune chiar directorul Casei Judeţene de Pensii (CJP) Iaşi, Maria Andronache. În perioada următoate vor fi recalculate, la Iași, aproximativ 30.000 de pensii. La acestea se adaugă şi calcularea pensiilor celor care au lucrat la fostele CAP-uri.

Aşa cum s-a procedat şi la recalcularea din 2005, la mica recalculare intră cei care au realizat venituri la oră, cei care au venituri nepermanente, aşa cum le numește legislaţia, și cei cu venituri care nu au fost valorificate inițial la înscrierea la pensie. În această situaţie ar fi cam 30.000 de persoane. „Mica recalculare este, de fapt, mai grea decât marea recalculare. În primul rând, implică un efort enorm, enorm pentru a o a procesa. Adeverinţele acelea cu venituri pe care noi nu le-am valorificat la înscrierea iniţială la pensie. Cred că vom avea vreo 30.000 de pensionari. Dacă ne gândim că trebuie să facem această recalculare în şase luni, sunt 5.000 de persoane pe lună. În mod normal, în activitatea noastră facem cam o mie de recalculări pe lună, dar acum va trebui să facem 5.000. Tot în etapa aceasta vom avea de recalculat şi pensiile de CAP, care sunt aproape 9.000. De aceea spun că este mai grea mica recalculare decât prima etapă”, a spus Maria Andronache.

Pensii impozitate cu 10%, de la 3.000 de lei

O noutate pentru pensionarii din cadrul Casei Naţionale de Pensii va fi ridicarea plafonului de impozitare de la 1 octombrie, de la 2.000 la 3.000 de lei. „Şi aici vorbim iarăşi de o măsură bună care s-a luat în cazul pensionarilor, ţinând cont că în ianuarie 2024 a fost o creştere substanţială a valorii punctului de pensii. Deci au fost pensii mărite. În luna septembrie, peste 70% din pensionarii din judeţ au primit majorări ca urmare a aplicării noii formule de calcul. De la 1 octombrie va veni un alt beneficiu, în sensul că va fi un impozit mai mic pe pensia celor care depăşesc 3.000 lei. Noi, la ora aceasta, ştim că avem 33.000 de persoane cu pensia între 2.000 şi 3.000 de lei. Deci, aceştia vor câştiga la pensie prin faptul că nu vor mai avea impozit din pensie”, a spusMaria Andronache.

Pentru a pune capăt discuţiilor apărute în spaţiul public, directorul Casei Judeţene de Pensii Iaşi a explicat că în cazul celor care în urma majorărilor vor primi pensii de peste 3.000 lei, principiul impozitării va fi acelaşi ca şi până acum. „De la 1 octombrie se va impozita partea care va depăşi 3.000 de lei. E adevărat că la unii va fi 100 lei, dar la alţii va fi 7.000 lei. Partea de impozitare va fi de 10%”, a precizat directoarea CJP Iaşi.

Punctaj funcţie de vechimea în muncă şi a contributivităţii

În cazul nevăzătorilor și a persoanelor cu handicap, şefa de la Pensii spune că nici aceste categorii nu vor pierde la pensie. „Vor rămâne cu pensia în plată. Funcție de ce măsuri se vor mai lua la nivel guvernamental anul acesta, probabil că vor încasa aceeași pensie. Trebuie să subliniez că cel puțin în pentru categoria nevăzători și persoane cu handicap, în anul 2005, când a fost prima recalculare de fapt a pensiilor din sistemul public, ei au fost cei mai avantajați, au avut cele mai mari creșteri la pensie. Atunci nu s-a mai supărat nimeni. Restul pensionarilor din sistemul public au acceptat situația de a avea pensia înghețată, unii dintre ei chiar şi 2 ani de zile. Unii s-au pensionat în decembrie 2005 şi au avut până în 2007 același cuantum al pensiei. N-a fost mare supărare”, a spus directoarea Casei de Pensii Iaşi.

Esența acestei noi legi a pensiilor este accentul pus pe contributivitatea angajaţilor până la pensionare. „Asta înseamnă cine are vechime mai mare are și puncte mai multe. În cazul persoanelor handicap și nevăzători, sigur nu ajung la stagiu complet de cotizare, că e și feresc. Dar sunt niște persoane cu anumite afecțiuni care nu pot munci 35 de ani. În cazul unui nevăzător, se împart numărul de puncte realizate la 15 ani față de un bărbat care lucrează în condiții normale în care la care împărțirea s-a făcut la 35 de ani”, a spus directoarea Casei Judeţene de Pensii.

