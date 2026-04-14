Zi decisivă pentru PFA-urile din Iași

* ieșenii care lucrează ca persoane fizice autorizate, obțin venituri din chirii, drepturi de autor sau alte activități declarate prin formularul 212 mai au la dispoziție foarte puțin timp pentru a beneficia de o bonificație fiscală * Administrația fiscală a anunțat că depunerea Declarației unice și plata obligațiilor până pe 15 aprilie 2026 inclusiv aduc o reducere de 3% din impozitul pe venit * termenul general pentru depunerea documentului rămâne 25 mai

Pentru mii de contribuabili din Iași, ziua de 15 aprilie 2026 nu este doar un termen fiscal, ci și o șansă de a plăti mai puțin la stat. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași a transmis că persoanele fizice pot beneficia de o bonificație de până la 3% dacă depun la timp Declarația unică D212 și își achită integral obligațiile fiscale aferente veniturilor realizate în 2025. Facilitatea vizează inclusiv PFA-urile, profesiile liberale, proprietarii care încasează chirii și contribuabilii cu venituri din drepturi de autor sau alte surse pentru care există obligația depunerii formularului 212.

Avantajul nu se acordă însă automat și nici doar pentru simpla depunere a documentului. Regula este clară: declarația trebuie depusă până pe 15 aprilie 2026 inclusiv, iar impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul 2025 trebuie stinse integral până la aceeași dată, prin plată sau compensare. Doar în aceste condiții contribuabilul poate aplica bonificația de 3%, care se evidențiază distinct în declarație și reduce suma finală de plată aferentă impozitului pe venit.

Pentru Iași, unde numărul celor care lucrează independent, facturează servicii sau încasează venituri extrasalariale este în continuă creștere, termenul vine într-un moment sensibil. Costurile s-au adunat, presiunea pe încasări este mare, iar pentru mulți contribuabili orice reducere contează. Chiar dacă procentul de 3% poate părea modest, el devine relevant mai ales în cazul celor care au de achitat sume consistente. Într-un an în care fiecare leu ținut în buzunar sau rămas în activitate contează, data-limită de 15 aprilie capătă greutate reală.

Fiscul încearcă să împingă și digitalizarea acestei proceduri. Atât Ministerul Finanțelor, cât și ANAF au anunțat că în 2026 Declarația unică poate fi precompletată automat cu datele fiscale disponibile în sistem. Pentru ieșenii care folosesc Spațiul Privat Virtual, o parte din informații apar direct în formular, ceea ce poate scurta substanțial timpul de completare. Totuși, autoritățile atrag atenția că precompletarea nu înlocuiește verificarea: contribuabilul rămâne responsabil pentru corectitudinea datelor și pentru eventualele corecții necesare înainte de depunere.

Mai există un detaliu important pentru cei care au trimis deja formularul, dar fără să își acorde această facilitate. ANAF arată că bonificația poate fi obținută și prin depunerea unei declarații rectificative până pe 15 aprilie 2026 inclusiv, cu condiția esențială ca obligațiile fiscale să fie plătite integral până la aceeași dată. Cu alte cuvinte, pentru contribuabilii din Iași care au depus deja documentul, dar au omis reducerea, încă mai există o ultimă fereastră de corectare. Termenul general de depunere a Declarației unice rămâne 25 mai 2026, însă cine trece de 15 aprilie pierde bonificația.

Dan DIMA