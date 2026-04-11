1,5 milioane de ouă cu suspiciune de Salmonella, puse sub sechestru în Vaslui. Alertă sanitară majoră înainte de Paște

O situație extrem de gravă a fost semnalată în sectorul avicol, după ce inspectorii sanitar-veterinari au identificat o posibilă contaminare masivă cu bacteria Salmonella, una dintre cele mai periculoase pentru sănătatea publică atunci când ajunge în lanțul alimentar. În centrul cazului se află aproximativ 1,5 milioane de ouă, asupra cărora a fost instituit sechestru, pentru a bloca orice risc de distribuție și consum.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, ouăle ar proveni din exploatații avicole deținute de omul de afaceri Fănel Bogos, aflate în județul Galați. Analizele de laborator ar fi indicat o contaminare extinsă la nivelul fermelor, unde toate cele aproximativ 60.000 de găini din două exploatații ar fi fost depistate cu Salmonella. Ulterior, întreaga producție de ouă ar fi fost transportată la o stație de sortare din Vaslui, aparținând aceleiași firme.

În urma controalelor, autoritățile au decis plasarea sub sechestru a întregii cantități, o măsură drastică, dar necesară, menită să oprească intrarea produselor suspecte pe piață. Mai ales în preajma Paștelui, când consumul de ouă crește exploziv, o asemenea intervenție are o miză uriașă: protejarea sănătății publice și evitarea unui posibil focar de toxiinfecții alimentare.

Salmonella este una dintre bacteriile care provoacă frecvent infecții digestive severe, în special la copii, vârstnici și persoane vulnerabile. Simptomele pot include febră, crampe abdominale, vărsături și diaree, iar în cazurile grave infecția poate necesita internare. Tocmai de aceea, orice suspiciune de contaminare la scară mare este tratată de autorități ca o urgență sanitară.

Cazul din Vaslui pune din nou reflectorul pe vulnerabilitățile sistemului de control alimentar din România. De la fermă și până la raft, fiecare verigă din lanțul de producție și distribuție devine critică atunci când este vorba despre produse consumate zilnic de milioane de români. Iar când suspiciunea vizează 1,5 milioane de ouă, vorbim deja nu doar despre o problemă punctuală, ci despre un potențial șoc în piața alimentară.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate amploarea contaminării, traseul complet al loturilor și eventualele responsabilități. Până la finalizarea anchetei, cazul rămâne unul dintre cele mai grave episoade sanitare raportate în această perioadă, cu atât mai sensibil cu cât vine înaintea uneia dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Clara DIMA