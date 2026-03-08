Firmele din Iași, amenințate de o nouă bombă fiscală
40 de pahare e luni, dar șoferii ieșeni au început distracția din timp

* sâmbătă seara, în Dancu, un ieșean de 54 de ani, fără permis și aproape de comă alcoolică, a urcat la volanul unui autoturism, a acroșat o mașină parcată și s-a oprit într-un gard

În seara zilei de 7 martie 2026, polițiștii ieșeni au intervenit în două cazuri grave de conducere sub influența alcoolului.

Primul caz – municipiul Iași, ora 20.40: Serviciul Rutier a fost sesizat despre un șofer care se comporta periculos pe strada Aurel Vlaicu. La oprire, la volan a fost găsit un bărbat de 36 de ani, din Iași, care emana halena alcoolică.
Testul alcoolscopic a arătat 1,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor de sânge. Pe numele său a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Al doilea caz – sat Dancu, comuna Holboca, ora 21.30: poliția a fost alertată prin 112 despre un șofer fără permis, aflat sub influența alcoolului. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Iași l-au găsit pe bărbatul de 54 de ani lângă un gard, în stare avansată de ebrietate, lângă autoturismul său oprit în gard.
Testul cu etilotestul a arătat 1,36 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările au mai scos la iveală că șoferul nu deținea permis de conducere și că, la plecarea cu mașina, a acroșat o altă mașină parcată, provocând pagube materiale.
Pe numele său au fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

 

