A doua zi de Paști, ziua în care sărbătoarea coboară în familie. Tradiții, obiceiuri și gesturi păstrate din Lunea Albă

* a doua zi de Paști, cunoscută în multe zone și ca Lunea Albă, rămâne una dintre cele mai calde și mai așezate zile ale sărbătorii * în tradiția românească, este timpul vizitelor la părinți, nași și rude, al meselor împărțite fără grabă și al obiceiurilor care vorbesc despre respect, legături de familie și bucuria de a prelungi lumina Învierii * în unele regiuni se păstrează mersul „cu pască”, iar în altele supraviețuiește stropitul ritual, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri ale lunei pascale

A doua zi de Paști nu mai are tensiunea pregătirilor din Joia și Vinerea Mare, nici emoția profundă a nopții de Înviere. Are însă altceva: tihna. Este ziua în care sărbătoarea iese din solemnitate și intră în viața de familie, în vizite, în conversații lungi, în mesele la care nimeni nu mai pare grăbit să plece.

În multe locuri din țară, lunea Paștelui este legată de obiceiul vizitelor făcute rudelor apropiate și, mai ales, nașilor. Tradiția mersului „cu pască” sau cu daruri pascale vorbește despre respect și continuitate: finii merg la nași, copiii își vizitează părinții, iar rudele mai tinere îi caută pe cei mai în vârstă. În vechiul sat românesc, astfel de drumuri nu erau simple politețuri, ci un mod de a întări legăturile dintre oameni într-o zi cu încărcătură spirituală aparte.

Masa din a doua zi de Paști păstrează încă gustul belșugului de sărbătoare, dar într-o formă mai calmă, mai umană. Nu mai este vorba despre febra organizării, ci despre timpul petrecut împreună. Oul roșu, cozonacul, pasca, friptura și celelalte bucate rămase din ziua mare devin, în această a doua zi, aproape un pretext pentru ceea ce contează cu adevărat: revederea, vorba bună, amintirea, reconectarea.

În unele regiuni ale României s-a păstrat și obiceiul stropitului ritual. Cunoscut mai ales în Transilvania și pomenit frecvent în legătură cu a doua și a treia zi de Paști, acest ritual presupune stropirea fetelor cu apă sau parfum, ca semn al prospețimii, sănătății și norocului. De-a lungul timpului, obiceiul s-a transformat, s-a îmblânzit și a căpătat forme mai degrabă simbolice, dar a rămas unul dintre cele mai recognoscibile gesturi ale lunei pascale.

Tot în această zi, în unele comunități se păstrează obiceiuri locale cu puternică valoare identitară. Un exemplu este „Statu la vase”, ritual din Transilvania, reluat în anumite sate și legat de familiile tinere, semn că a doua zi de Paști nu înseamnă doar odihnă și mese în familie, ci și viață comunitară, apartenență și continuitate între generații.

Dincolo de diversitatea regională, sensul general al acestei zile rămâne același. A doua zi de Paști este despre a rămâne în lumina sărbătorii, nu doar a o consuma. Despre a nu lăsa Învierea să se stingă imediat în agitația cotidiană. Despre a duce mai departe pacea din biserică în case, între oameni, la mesele unde se așază laolaltă bunicii, părinții, copiii și musafirii.

Poate tocmai de aceea, lunea Paștelui are un farmec aparte. Este mai puțin spectaculoasă, dar mai adevărată. Este ziua în care tradiția nu mai ține de decor, ci de gest. De drumul făcut până la o rudă dragă. De oul roșu ciocnit încă o dată. De cozonacul tăiat pentru cineva care intră pe ușă cu „Hristos a înviat!”. De felul în care familia își amintește, măcar pentru câteva ore, că sărbătoarea nu stă doar în ce se pune pe masă, ci în cei care stau în jurul ei.

Tania DAMIAN