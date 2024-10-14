„Existã domenii în care suntem lideri mondiali, cum ar fi revascularizarea totalã arterialã a miocardului"

În această săptămână, Iașul va găzdui cea de-a 17-a Reuniune Anuală a Societății Euro-Asiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică (EABM), un eveniment de referință care va reuni 200 de speakeri din 37 de țări de pe toate continentele. Manifestarea reprezintă o platformă esențială pentru schimbul de experiențe și prezentarea celor mai recente inovații în domeniul chirurgiei cardiovasculare și toracice. Despre toate aceste lucruri am discutat cu prof. univ. dr. Grigore Tinică, președintele congresului și directorul Institutului de BoliCardiovasculare Iași, Cetățean de onoare al Iașului

- Ce înseamnă pentru dumneavoastră să organizați un eveniment de o asemenea amploare la Iași, precum Reuniunea Anuală a Societății Euroasiatice de Chirurgie Cardiovasculară și Toracică?

- Este o mare onoare cu atât mai mult cu cât am fost ales președintele acestei organizații anul trecut. După părerea mea, este cea mai mare manifestare științifică din domeniul chirurgiei cardiovasculare din România ultimilor ani. Ultimul asemenea eveniment l-am organizat în anul 2017, tot la Iași, în calitate de președinte al organizației și al congresului. Evident, a fost un succes. În anii ce au urmat, reuniunea a fost găzduită de alte țări, iar acum din nou ne-a venit rândul să fim gazde. Printr-o astfel de reunniune, Iașul este din nou în pus pe harta manifestărilor medicale de prestigiu internațional, pe harta chirurgiei cardiovasculare mondiale. Așteptăm în jur de 200 de speakeri din 37 de țări ale lumii, de pe toate continentele. Din Australia, Asia, Africa, din Coreea de Sud și Japonia până în Brazilia, Statele Unite ale Americii și Canada. Cei mai titrați specialiști în chirurgia cardiovasculară și toracică vor conferenția aici, la Iași.

- Care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante inovații în domeniul chirurgiei cardiovasculare și toracice pe care le veți prezenta în cadrul reuniunii ce va începe peste câteva zile?

- În cazul congresului, vom vorbi și despre despre tehnicile clasice de chirurgie cardiovasculară și toracică, despre tehnicile minim invazive. Vom aborda și tehnicile hibride și tehnicile trans-cateter, care în ultimul timp prind contur și își fac loc tot mai mult în medicina mondială, implicit și în cea românească. Vom vorbi și despre bolile congenitale atât ale nou-născutului, cât și ale adultului, despre insuficiența cardiacă și tratamentele inovatoare ale acestei afecțiuni cu tehnologii de asistare circulatorie, dar și despre transplantul cardiac. Vor fi aduse în discuție și infecțiile în chirurgia cardiovasculară, dar și detalii legate de prevenția și recuperarea în bolile cardiovasculare. Cu alte cuvinte, la reuniune va fi abordată întreaga paletă a patologiei cardiovasculare atât a copilului, cât și a adultului. Vor fi subiecte de anvergură.

„Există domenii în care suntem lideri mondiali, cum ar fi, spre exemplu, în revascularizarea totală arterială a miocardului”

- Cum considerați că vor influența aceste inovații sistemul medical din România și ce impact vor avea asupra pacienților?

- Suita de profesioniști și cercetători care vor sosi din toate colțurile lumii va discuta cele mai noi metode de abordare chirurgicală și va prezenta rezultatele împreună și cu medicii români. De această dată, medicii români nu vor fi învățăcei, ci ne vom prezenta rezultatele și le vom compara cu cele ale experților din străinătate. Să știți că există domenii în care suntem lideri mondiali, cum ar fi, spre exemplu, în revascularizarea totală arterială a miocardului. Suntem printre liderii mondial ai acestui tip de tratament chirurgical al cardiopatiei ischemice. Suntem onorați că va sosi părintele acestei intervenții, Tirone David, care înseamnă înlocuirea bulbului aortic și a aortei ascendente și prezervarea valvei aortice la pacienții cu anevrism de aortă ascendentă și cu insuficiență aortică severă. Asta mai ales la pacienți tineri, la pacienți la care altădată prin alte procedee valva este înlocuită, dar aici se prezervează această valvă, se păstrează, iar pacientul nu are nevoie în perioada post-operatorie târzie de alte tratamente, la fel ca un alt pacient care nu a suferit o asemene intervenție chirurgicală. Deci se vorbește despre promotorii unor noi procedee de chirurgie cardiovasculară și, în general, de medicină cardiovasculară, care sunt lideri ai lumii în domeniile lor. Este un real avantaj mai ales pentru medicii tineri care de multe ori nu au posibilități să meargă la congrese internaționale, care sunt foarte scumpe. Vă dau exemplul Congresului Asociației Americane a Chirurgilor Toracici, unde numai taxa de participare este peste 1.300 de dolari. Un medic tânăr nu poate să-și permită să participe la un asemenea congres, dar aici, la Iași, vor posibilitatea să-i întâlnească pe cei mai mari chirurgi ai lumii. E foarte important pentru tineri, mai ales că au vor avea legătura directă cu specialiștii.

- Se vor aborda și teme precum chirurgia minim invazivă și a tehnologiilor avansate. Ne puteți spune care sunt principalele provocări în implementare acestor soluții moderne în spitalele din România?

- Vom avea sesiuni separate de tehnici minim-invazive și de tehnici hibride în chirurgia valvulară, mai ales în chirurgia anevrismelor de aortă, în chirurgia valvei aortice. Sunt mulți chirurgi din România care au implementat și implementează aceste tehnici, iar la reuniune vom avea posibilitatea să comparăm rezultatele noastre cu cele ale chirurgilor din alte țări.

- Cum vedeți colaborarea internațională în cadrul chirurgiei cardiovasculare și toracice? Ce parteneriate sperați să dezvoltați în urma acestui congres?

- Când în țara noastră vin atâția chirurgi de cea mai înaltă ținută profesională și științifică, arată că și chirurgia cardiovasculară și reprezentanți chirurgiei cardiovasculare românești înseamnă ceva pentru ei. Aceste persoane nu merg chiar oriunde, au agende completate pe ani înainte. Cu unii dintre acești chirurgi am discutat încă în urmă cu șapte ani ca să ne poată onora cu prezența la acest congres. E pe de o parte o mândrie pentru noi, pe de altă parte este și o înțelegere a faptului că chirurgia cardiovasculară românească este la cel mai înalt nivel mondial.

„ Inteligența artificială a fost folosită de mult timp în medicina cardiovasculară”

- Cum vedeți rolul inteligenței artificiale în diagnosticul și tratamentul afecțiunilor cardiovasculare? Ce progrese ați observat?

- Inteligența artificială a fost folosită de mult timp în medicina cardiovasculară. Spre deosebire de alte chirurgii, cea cardiovasculară n-a putut fi făcută fără ajutorul mașinilor, fără ajutorul tehnologiei. În chirurgia cardiovasculară s-au dezvoltat cele mai înalte tehnologii. Dacă luăm robotica, aflată în domeniul de vârf în lume, să știți că mai întâi a fost dezvoltată în domeniul chirurgiei cardiovasculare, apoi a fost extinsă și pentru alte specialități cum ar fi urologia, chirurgia generală, nefrologia, ginecologia, oncologia etc. La începuturi, chirurgia robotică a fost gândită pentru chirurgia cardiacă. Dacă se poate opera pe un organ care se mișcă în continuu, atunci cu atât mai mult se pot extinde aceste tehnologii către alte domenii ale chirurgiei.

- Ce mesaj ați dori să transmiteți tinerilor chirurgi și studenților la Medicină care participă la acest congres și care aspiră să urmeze o carieră în chirurgia cardiovasculară?

- Îmi amintesc că primul congres de chirurgie la care am asistat a fost unul unional, derulat în 1979. Era iarnă, eram student în primul an de faculate, și mi-l amintesc perfect. Atunci m-am molipsit, ca să spunem așa, de morbul științei. Am văzut că oamenii care fac minuni, care sunt cei mai mari chirurgi ai lumii, sunt la fel ca și noi. Sunt oameni care au două picioare, două mâini, doi ochi, o gură și vorbesc ca și noi, merg ca și noi, fac aceleași lucru ca și noi. Deci nu este ceva ce nu am putea facem. Important este să stăm alături de acești oameni, să-i ascultăm, să aflăm cum gândesc ca să putem avea repere în viață, să știm încotro să mergem. Deci, tinerii studenți, tinerii chirurgi care încă n-au auzit de acest congres ar trebuie să se înscrie la congres și să participe fiindcă este o șansă rară să fie alături de marile personalități ale lumii care vor veni la Iași.

„EABM 2024 aduce împreună unii dintre cei mai influenți lideri din domeniul chirurgieicardiovasculare și toracice, facilitând dialogul și colaborarea între experți din diverse regiuni ale lumii. Acest congres reprezintă nu doar un cadru de învățare și schimb de experiențe, ci și o oportunitate de a dezvolta parteneriate transcontinentale care vor sprijini inovațiile în domeniul nostru. Pentru specialiștii din România, EABM 2024 constituie o ocazie concretă de a accesa cunoștințe de ultimă oră în domeniu și de a interacționa direct cu numeroși experți internaționali aflați pentru prima dată în țara noastră. În plus, congresul oferă chirurgilor români posibilitatea de a-și împărtăși realizările și de a contribui activ la dezvoltarea standardelor internaționale în chirurgia cardiovasculară. Accesul la tehnologiile și procedurile de ultimă generație va sprijini procesul de modernizare a sistemului medical românesc și va facilita îmbunătățirea continuă a tratamentelor pentru pacienți, la nivel național” – prof. univ. dr. Grigore Tinică, președintele congresului și directorul Institutului de BoliCardiovasculare Iași, Cetățean de onoare al Iașului