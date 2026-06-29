A fost lansată licitația de 55 de milioane de euro pentru electrificarea liniei Iași - Frontieră

Un proiect așteptat de ani de zile pentru modernizarea infrastructurii feroviare din nord-estul României intră într-o nouă etapă. Sucursala Regională de Căi Ferate Iași a lansat oficial licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor de electrificare a tronsonului Iași - Frontieră, investiție finanțată din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Anunțul de participare a fost publicat luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), sub denumirea „Reabilitarea liniei de cale ferată Roman – Iași – Frontieră – Faza 1. Electrificarea liniei Iași – Frontieră (proiectare și execuție)”.

Valoarea estimată a contractului este de 289,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 55 de milioane de euro, iar companiile interesate pot depune oferte până la 5 august 2026, ora 15:00. Acestea trebuie să rămână valabile până la 5 februarie 2027.

Guvernul a aprobat investiția în luna iunie

Lansarea licitației vine la scurt timp după ce Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiției, prin hotărârea adoptată în 18 iunie.

Proiectul face parte din programul amplu de modernizare a magistralei feroviare Roman – Iași – Frontieră, iar prima etapă vizează electrificarea tronsonului dintre Iași și punctul de frontieră cu Republica Moldova.

Potrivit documentației tehnice, soluția aleasă este una de tip „light modernization”, ceea ce înseamnă că lucrările vor fi realizate în mare parte pe traseul existent, fără modificări majore de aliniament și fără exproprieri suplimentare.

Scopul principal este creșterea vitezei de circulație și a siguranței feroviare, prin modernizarea infrastructurii actuale și electrificarea completă a traseului.

Ce lucrări vor fi executate

Proiectul prevede un pachet complex de investiții, printre care reabilitarea traseului existent și corectarea punctuală a unor curbe pentru creșterea vitezei de circulație, eliminarea zonelor cu risc de inundații și consolidarea terasamentelor, realizarea sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale, modernizarea liniilor din stații și refacerea peroanelor, înlocuirea componentelor suprastructurii căii ferate, consolidarea podurilor și podețelor, reconstruirea lucrărilor de artă cu durata de viață depășită, modernizarea instalațiilor de electrificare și energoalimentare, reabilitarea trecerilor la nivel cu calea ferată, montarea unor peroane moderne din elemente prefabricate.

Una dintre cele mai importante componente ale proiectului este electrificarea completă a tronsonului Socola – Ungheni, care va permite circulația trenurilor electrice până la frontiera cu Republica Moldova.

Tronsonul vizat de investiție are o lungime de 23,4 kilometri, iar durata estimată pentru proiectare și execuție este de 18 luni.

Finanțarea este asigurată în proporții egale din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Connecting Europe Facility (CEF), și de la bugetul de stat.

Electrificarea liniei Iași - Frontieră reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte feroviare pentru regiunea Moldovei din ultimii ani. Daniel BACIU