„Ziua Porţilor Deschise”, la „Socola”

Institutul de Psihiatrie „Socola” Iaşi şi Colegiul Medicilor Iaşi organizează luni, între orele 10:00 şi 13:00, „Ziua Porţilor Deschise”.

Iniţiativa are ca scop familiarizarea publicului larg, dar şi a specialiştilor din domeniul sănătăţii cu serviciile medicale oferite şi cu aparatura de ultimă generaţie disponibilă în cadrul noului Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie “Socola”. Acesta se află în incinta Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi, şoseaua Bucium, nr 36. „Ziua Porţilor Deschise constituie o oportunitate pentru comunitate, chiar cu o zi înainte de Ziua Mondială a Sănătăţii, de a înţelege mai bine activitatea noastră şi de a descoperi resursele pe care le punem la dispoziţie. Transparenţa şi informarea corectă sunt esenţiale pentru creşterea încrederii în sistemul medical”, a declarat dr. Cristina-Elena Dobre, manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi.

Realizat cu finanţare europeană, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Ambulatoriul Integrat reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din regiune. Pe parcursul celor trei ore vizitatorii vor avea ocazia să descopere facilităţile moderne şi să obţină informaţii detaliate despre serviciile medicale oferite.

Noul Ambulatoriu Integrat al Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi vine cu o premieră pentru România prin înfiinţarea unui Centru de diagnostic precoce şi tratament pentru maladia Alzheimer, precum şi prin utilizarea unui dispozitiv inovator dedicat acestei afecţiuni.

Ambulatoriul Integrat este singura unitate din România care va folosi stimularea transcraniană prin impulsuri (TPS) în tratamentul bolii Alzheimer, cu ajutorul sistemului NEUROLITH - primul şi singurul echipament omologat pentru tratarea sistemului nervos central al pacienţilor diagnosticaţi cu această boală.

Dotările includ şi un sistem de realitate virtuală de ultimă generaţie, care permite monitorizarea mişcărilor oculare ale pacientului pentru identificarea subconştientă a factorilor declanşatori ai fricilor. Această tehnologie facilitează intervenţii personalizate, reprezentând o direcţie inovatoare în psihoterapie şi medicina viitorului.

Totodată, echipamentele pentru stimulare cognitivă permit atât evaluarea, cât şi tratarea diverselor deficite cognitive, precum tulburările de memorie, atenţie, funcţii executive sau câmp vizual, contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii pacienţilor.

În completarea acestor dotări, Ambulatoriul va beneficia şi de o linie completă de analiză a neurolepticelor, menită să sprijine monitorizarea şi optimizarea tratamentelor psihiatrice. „Împreună pentru sănătate. Ştiinţă, accesabilitate, colaborare. Aceasta este chintesenţa evenimentului pe care Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi îl organizează luni, 6 aprilie 2026, deoarece Ambulatoriul Integrat reprezintă un pas major în modernizarea serviciilor de sănătate din regiunea noastră. Ne dorim, aşadar, să oferim pacienţilor acces la tehnologii de ultimă generaţie şi la metode inovatoare de diagnostic şi tratament, la standarde europene, dar şi soluţii concrete pentru personalul medical care solicită sprijinul specialiştilor care vor activa în cadrul Ambulatoriului nostru”, a spus dr. Cristina-Elena Dobre. Laura RADU