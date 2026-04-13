Accident rutier grav la Boureni, provocat de un italian beat la volan

Un accident rutier soldat cu trei victime a avut loc în localitatea Boureni, după ce un şofer de origine italiană a pierdut controlul autoturismului şi a ajuns în şanţ. În urma impactului, trei persoane au fost rănite. Printre victime se afla şi un copil de 5 ani, fiul conducătorului auto. Şoferul şi-a luat copilul şi a mers la domiciliu, părăsind iniţial locul accidentului, în timp ce celelalte două victime au fost găsite şi preluate de echipajele de intervenţie sosite la faţa locului.

Dr Delia Molocea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Paşcani a declarat că doi bărbaţi din Boureni au fost transportaţi la CPU după accident.

Unul dintre ei, în vârstă de 39 de ani, a fost adus cu ambulanţa cu medic, prezentând traumatism cranio-cerebral, plagă delabrantă occipito-parietală dreapta, traumatism toraco-abdominal şi escoriaţii la coapsa dreaptă. Acesta era, de asemenea, sub influenţa alcoolului, cu o alcoolemie de peste 300 mg/dl.

A doua victimă, tot un bărbat, în vârstă de 44 de ani, a fost preluată de un echipaj SMURD. El prezenta traumatism cranio-cerebral, fractură de humerus drept, traumatism de coloană cervicală şi contuzie toraco-abdominală. Şi acesta era sub influenţa alcoolului, cu o alcoolemie de 206 mg/dl.

Un copil de 5 ani, fiul şoferului, a suferit un traumatism la membrul superior drept şi contuzie toracică, fiind stabil hemodinamic şi aflat în investigaţii medicale.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. Din acest motiv a fost supus recoltării de probe biologice.

În urma accidentului, polițiștii au deschis dosar penal, șoferul urmând să fie cercetat pentru mai multe infracțiuni, între care conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și vătămare corporală din culpă.

De asemenea, în funcție de verificările anchetatorilor, ar putea fi luată în calcul și infracțiunea de părăsire a locului accidentului.

În funcție de rezultatele expertizelor medico-legale și de alcoolemia din sânge, italianul riscă pedeapsa cu închisoarea și suspendarea dreptului de a conduce. Laura RADU, Carmen DEACONU