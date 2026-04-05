Alertă majoră pentru A8: cronometru pornit, risc real de pierdere a finanțării!

Un semnal de alarmă extrem de grav zguduie unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România: Autostrada Unirii A8. Cu doar 57 de luni rămase până la termenul limită în cadrul programului SAFE – 31 decembrie 2030, situația tronsonului Moțca - Lețcani -Ungheni, pe raza județului Iași, devine critică. Iar realitatea din teren contrazice flagrant discursul optimist al politicienilor.

Toate tronsoanele, la limită sau în întârziere

Datele sunt clare și îngrijorătoare: toate cele patru tronsoane sunt întârziate, iar fiecare lună pierdută împinge proiectul mai aproape de un scenariu deja cunoscut – pierderea finanțării, exact ca în cazul unor segmente ratate prin PNRR.

Moțca – Târgu Frumos (27 km) - un tronson blocat în proceduri juridice. După o decizie a Curții de Apel București, licitația a fost anulată și retrimisă la reevaluare. Timpul curge, iar marja de manevră s-a redus dramatic. Pentru proiectare și execuție sunt necesare 46 de luni. Asta înseamnă că mai există doar aproximativ 11 luni pentru toate etapele birocratice înainte de startul lucrărilor.

Târgu Frumos – Lețcani (28,6 km) - În teorie, în licitație. În practică, în curs de evaluare, cu aceeași presiune uriașă a timpului. Și aici, calculele sunt nemiloase: fix 11 luni pentru finalizarea procedurilor și semnarea contractului, altfel termenul din 2030 devine imposibil.

Lețcani – Iași (17,7 km) - surul tronson care pare să avanseze.

A fost desemnat câștigătorul – compania FCC Construcción din Spania. Dacă nu apar contestații, contractul ar putea fi semnat în mai 2026. Dacă apar contestații, întârzierea devine inevitabilă, iar presiunea pe calendar explodează.

Iași – Ungheni (aproximativ 23 km) - în licitație, dar blocat în aceleași etape birocratice. Cu același verdict: doar 11 luni pentru a trece de toate filtrele administrative și a începe efectiv lucrările.

Un déjà-vu periculos: riscul pierderii finanțării

Toate calculele duc la aceeași concluzie alarmantă: pentru ca aceste tronsoane să fie finalizate la timp, în 2027 trebuie deja să existe autorizații de construire și lucrări începute în forță.

Orice întârziere suplimentară în 2026 face acest scenariu aproape imposibil.

Programul SAFE, care finanțează acest tronson, are termen limită fix: 31 decembrie 2030. Nu există prelungiri, nu există scuze. Iar România a mai trecut prin asta: segmente ale A8 finanțate prin PNRR au fost deja pierdute din cauza întârzierilor. Acum, istoria riscă să se repete.

În timp ce politicienii locali din PNL, PSD și USR vorbesc despre „progrese” și „vești bune”, situația reală arată exact opusul: întârzieri, blocaje și o cursă contracronometru care devine tot mai greu de câștigat. Daniel BACIU