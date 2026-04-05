Aproape 12.000 de români au încasat pensii speciale în februarie

* datele oficiale arată că sistemul pensiilor speciale rămâne unul semnificativ în România, atât ca număr de beneficiari, cât și ca impact bugetar * în timp ce magistrații continuă să înregistreze cele mai mari venituri, schimbările legislative recente ar putea influența evoluția acestui sistem în anii următori

În luna februarie 2026, un număr de 11.898 de români au încasat pensii de serviciu, cunoscute drept pensii speciale, conform datelor oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), citate de Agerpres. Dintre aceștia, 7.863 de beneficiari au primit și pensie din sistemul contributiv, respectiv din bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS), ceea ce reflectă existența unei componente mixte între contribuțiile individuale și sumele suportate de la bugetul de stat.

Cele mai mari pensii speciale sunt în sistemul de justiție

Cea mai numeroasă categorie de beneficiari este reprezentată de judecători și procurori, în baza Legii nr. 303/2022 privind statutul magistraților. În februarie 2026, 5.820 de persoane au beneficiat de acest tip de pensie, iar 2.530 dintre acestea aveau și componentă contributivă. În cazul magistraților s-a înregistrat și cea mai ridicată pensie medie din sistem, care a ajuns la 25.488 de lei lunar. Din această sumă, 7.534 de lei provin din contribuții, în timp ce 22.374 de lei sunt acoperiți din bugetul de stat, ceea ce menține acest segment în centrul dezbaterilor publice privind sustenabilitatea sistemului de pensii.

Pensii speciale pentru alte categorii profesionale

Alte categorii profesionale beneficiază, de asemenea, de pensii de serviciu. În cazul corpului diplomatic și consular al României, în februarie s-au înregistrat 786 de beneficiari, dintre care majoritatea aveau și componentă contributivă. Pensia medie în acest sector a fost de 7.002 lei, o parte semnificativă fiind susținută din bugetul de stat.

În ceea ce privește funcționarii publici parlamentari, numărul beneficiarilor a fost de 870, iar pensia medie s-a situat la 6.250 de lei, din care peste jumătate este suportată din fonduri publice. În sectorul aeronautic civil, 1.333 de pensionari au primit pensii de serviciu, toate având componentă contributivă, iar pensia medie a ajuns la 13.111 lei, o sumă consistentă fiind acoperită de la bugetul de stat.

Și alte instituții publice sunt incluse în sistemul pensiilor speciale. La Curtea de Conturi, 688 de persoane au beneficiat de pensie de serviciu, media fiind de 10.478 de lei. De asemenea, personalul auxiliar din instanțe și parchete a însumat 2.401 beneficiari, cu o pensie medie de 7.207 lei, o parte importantă fiind finanțată din bugetul public.

Schimbări legislative importante pentru pensiile magistraților

La finalul lunii februarie 2026 a fost promulgată o nouă lege privind pensiile magistraților, care introduce modificări semnificative în sistem. Actul normativ prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani, într-un interval de 15 ani de la intrarea în vigoare. Totodată, pensia nu va mai putea depăși 70% din indemnizația netă aferentă ultimei luni de activitate.

Legea a generat controverse majore în sistemul judiciar și a fost contestată inclusiv la Curtea Constituțională. După mai multe amânări, instanța a decis că modificările sunt conforme cu Constituția, deschizând astfel calea aplicării noilor reguli.

Dan DIMA