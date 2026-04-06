Aproape 70% dintre diabetici, afectați de limitarea investigațiilor paraclinice

* accesul pacienților cronici la investigații paraclinice decontate a scăzut drastic după modificările legislative din 2026, iar cei mai afectați sunt bolnavii de diabet * datele analizate de PALMED indică reduceri de până la 67% în cazul acestor pacienți, cu riscuri majore pentru monitorizarea bolii și prevenirea complicațiilor

Pacienții cu diabet zaharat sunt cei mai afectați de reducerea accesului la investigații paraclinice decontate, în urma modificărilor legislative aplicate de la 1 ianuarie 2026. Datele analizate de PALMED arată o scădere dramatică, de până la 67%, a investigațiilor realizate în baza biletelor de trimitere de tip Monitor M3–M8, esențiale pentru monitorizarea pacienților cronici.

În luna ianuarie 2026, numărul total al investigațiilor de tip Monitor M3–M8 a fost, în medie, cu aproximativ 47% mai mic față de perioada anterioară. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în cazul pacienților cu diabet zaharat, unde reducerea a ajuns la 67%, urmați de pacienții cu boli cardiovasculare, cu 58%, și cei cu afecțiuni neurologice, unde scăderea a fost de 46%. Aceste cifre reflectă o diminuare semnificativă a accesului la servicii medicale esențiale pentru monitorizarea evoluției bolilor cronice.

Biletele de trimitere de tip „Monitor”, marcate cu coduri precum M3, M4, până la M8, sunt utilizate în sistemul de sănătate pentru urmărirea periodică a pacienților cronici. Aceste coduri indică tipul de monitorizare necesară și frecvența evaluărilor, fiind stabilite în funcție de gravitatea și specificul afecțiunii. Practic, ele permit medicilor să recomande investigații paraclinice – analize de laborator sau imagistică medicală – decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, astfel încât evoluția bolii să fie urmărită corect, iar tratamentul să poată fi ajustat la timp.

Reducerea acestor investigații afectează direct calitatea actului medical, deoarece pacienții nu mai beneficiază de monitorizarea necesară. În lipsa unor evaluări regulate, riscul de diagnostic întârziat și de apariție a complicațiilor crește considerabil, în special în cazul bolilor cronice precum diabetul sau afecțiunile cardiovasculare.

Problema a fost adusă în atenția Ministerul Sănătății și a Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în contextul efectelor produse de noile reglementări asupra pacienților cronici. Potrivit declarației lui Cristian Hotoboc, investigațiile paraclinice reprezintă o componentă esențială a managementului medical și nu pot fi tratate ca servicii opționale.

În acest context, PALMED susține demersurile organizațiilor de pacienți și solicită continuarea dialogului cu autoritățile pentru identificarea unor soluții care să restabilească accesul la investigații esențiale. Miza este menținerea echilibrului între sustenabilitatea financiară a sistemului și nevoia reală a pacienților de a beneficia de monitorizare medicală continuă.

Clara DIMA