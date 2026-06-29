* peste 5.000 de candidați din județul Iași au susținut prima probă scrisă a Bacalaureatului 2026

Bacalaureatul 2026 a început, luni, 29 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română, iar în județul Iași emoțiile au cuprins mii de elevi, părinți și profesori. La nivelul județului Iași, 5.296 de candidați sunt înscriși la prima sesiune a Bacalaureatului 2026. Dintre aceștia, 4.862 provin din seria curentă, iar 434 sunt absolvenți din promoțiile anterioare. Examenul este organizat în 18 centre, dintre care 14 în municipiul Iași și patru în afara orașului: două la Pașcani, unul la Hârlău și unul la Târgu Frumos.

Bacovia și Arghezi

Prima probă scrisă a deschis, ca în fiecare an, valul de emoții, discuții și verificări febrile. Pentru elevii de la profilul Real, una dintre temele vehiculate a fost poezia „Plumb” de George Bacovia, text publicat în 1916 și considerat una dintre cele mai puternice arte poetice simboliste din literatura română. Poemul le cere elevilor nu doar memorie, ci și capacitatea de a explica simbolurile, muzicalitatea sumbră și universul închis al eului poetic.

Pentru profilul uman, în discuție a apărut „Testament” de Tudor Arghezi, poem modernist publicat în volumul „Cuvinte potrivite”, în 1927. Textul este una dintre cele mai cunoscute arte poetice argheziene și transformă cartea într-o moștenire lăsată urmașilor, născută din trudă, suferință, limbaj aspru și forță creatoare. Subiectele i-au pus în dificultate pe unii elevi. „Eu am terminat Filo și recunosc că Arghezi este destul de dificil. Sper să totuși iau o notă bună”, a spus Alexandru Matei, un tânăr pentru care pare-se poezia nu este una dintre preferințe. De cealaltă parte, părinții spun că subiectele nu ar fost tocmai ușoare fiindcă autorii nu sunt foarte populari printre elevi. „Cum îi ajută în viață acești autori? Și pe vremea mea erau greu de priceput”, a replicat tăios Mariana Negru, mama unei adolescente pline de emoții.

Calendar Bacalaureat 2026. Ce probe urmează

După proba la Limba și literatura română, candidații vor susține, marți, 30 iunie, proba obligatorie a profilului. Joi, 2 iulie, este programată proba la alegere a profilului și specializării.

Vineri, 3 iulie 2026, va avea loc și proba scrisă la disciplina non-lingvistică studiată în limba franceză, pentru elevii de la secțiile bilingve francofone. La Iași, la această probă sunt așteptați 38 de elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și 11 elevi de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”.

Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea vizualiza lucrările scrise și depune contestații. Procedura continuă pe 8 și 9 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Nota care poate schimba vara absolvenților

Pentru promovarea Bacalaureatului, candidații trebuie să aibă recunoscute, echivalate sau susținute toate probele de competențe lingvistice și digitale. De asemenea, trebuie să susțină toate probele scrise, să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre acestea și media finală minimum 6.

La Iași, Bacalaureatul 2026 a început sub presiunea firească a unui examen care cântărește greu. Pentru unii elevi, subiectele la Română au adus ușurare. Pentru alții, Bacovia și Arghezi au însemnat încă o probă de rezistență, într-o vară în care fiecare punct poate conta.

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