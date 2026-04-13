Blocaje neașteptate pe primul șantier A8! Exproprieri, întârzieri și presiune pe termenul-limită din PNRR

* totul pornește de la o modificare aparent tehnică, dar cu efecte majore * ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, confirmă: sunt necesare exproprieri suplimentare și trebuie obținute noi autorizații de construire * în infrastructură, astfel de pași nu sunt simpli - înseamnă luni de proceduri, negocieri și avize, iar timpul nu este un aliat

Unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din România intră într-o zonă de turbulență. Autostrada care ar trebui să unească Moldova de Transilvania începe să simtă primele frâne serioase, chiar pe primul tronson aflat în execuție. Pe secțiunea Leghin – Târgu Neamț, lucrările realizate de Grupul UMB se lovesc de o realitate dură: proiectul tehnic a fost modificat, iar consecințele sunt în lanț – exproprieri noi, autorizații suplimentare și întârzieri care pot deveni critice.

Lucrările au început în februarie 2025. Astăzi, bilanțul arată un progress de doar 7%. Pentru un tronson de aproape 30 de kilometri, într-un proiect cu termen limită rigid, acest ritm ridică întrebări serioase. Este doar un început lent sau semnul unor probleme mai profunde?

Primul contract pe A8 – primul test real

Secțiunea Leghin – Târgu Neamț nu este orice șantier. Este prima lucrare efectivă pe Autostrada A8, este prima confruntare directă între ambiție și realitate.

Pentru Grupul UMB, constructorul care a devenit sinonim cu viteza în infrastructura românească, acesta este un test diferit, pe un teren dificil, cu proiecte complexe și presiune europeană suplimentară.

Proiectul este finanțat prin PNRR. Asta înseamnă un lucru simplu și brutal - deadline final la 31 decembrie 2026. Nu există prelungiri ușoare. Nu există amânări fără consecințe. Orice întârziere serioasă poate însemna pierderea finanțării europene.

Datele sunt impresionante: aproape 30 km de autostradă, 2 noduri rutiere complexe, 26 de structuri majore. Valoare totală: peste 2,5 miliarde lei. Este una dintre cele mai mari investiții rutiere din România. Daniel BACIU