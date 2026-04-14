Iașul marchează, miercuri, 15 aprilie 2026, unul dintre cele mai importante repere din istoria sa culturală: împlinirea a 108 ani de la inaugurarea Bojdeucii din Țicău, primul muzeu literar din România. Deschisă oficial la 15 aprilie 1918, casa modestă în care a locuit Ion Creangă din vara anului 1872 până la moartea sa a devenit, în timp, unul dintre cele mai cunoscute și mai încărcate de simbol locuri ale patrimoniului ieșean și românesc.

Pentru a marca acest moment, Muzeul Național al Literaturii Române Iași invită publicul la „Zilele Bojdeucii”, un proiect desfășurat în perioada 15-16 aprilie 2026, care aduce în prim-plan atât dimensiunea memorială a locului, cât și componenta sa vie, educativă și comunitară. Programul include spectacole, recitaluri și ateliere muzeale dedicate copiilor și familiilor, iar intrarea la toate evenimentele este liberă.

În prima zi, pe 15 aprilie, manifestările încep la ora 10.00 cu un recital susținut de Maria Iosep și Grigore Nicholas Iosep, promovat în etapa următoare a concursului „Românii au talent”. Programul continuă cu un spectacol artistic susținut de formații și interpreți de la Palatul Copiilor Iași. După-amiaza sunt programate două ateliere de educație muzeală sub titlul „Descoperim patrimoniul la Bojdeucă”, însă înscrierile pentru acestea au fost deja închise.

Pe 16 aprilie, publicul este așteptat la un nou șir de evenimente, deschise de un spectacol susținut de copii de la Centrul de zi „Dumbrava minunată” Dumbrava și „Atelierul de sunete” Ciurea. De la ora 10.30 este programată reprezentația Ansamblului folcloric „Ciureana”, iar după ora 13.00 vor avea loc alte două ateliere muzeale din seria dedicată descoperirii patrimoniului de la Bojdeucă. Și pentru aceste activități, organizatorii au anunțat că locurile sunt deja ocupate.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Iași, Centrul Cultural „Cela Neamțu” Ciurea, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași și Liceul Teoretic Internațional Spectrum Iași. Printre susținători se numără Parohia „Sf. Haralambie” Iași, Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași și Eky-Sam SRL. Din echipa de organizare fac parte Valentin Talpalaru, Diana Vrabie, Iunia-Maria Ștefan și George Drîmbei.

Bojdeuca lui Ion Creangă rămâne unul dintre locurile-emblemă ale Iașului cultural. Dincolo de valoarea sa istorică, spațiul din Țicău conservă memoria unui autor fundamental pentru literatura română și a unei epoci care a dat naștere unor pagini esențiale din cultura națională. Faptul că, la mai bine de un secol de la transformarea casei într-un muzeu memorial, acest loc continuă să adune copii, profesori, artiști și public larg spune mult despre forța de atracție a patrimoniului viu atunci când este pus în dialog cu orașul și cu noile generații.

Maura ANGHEL